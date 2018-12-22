Limak Filarmoni Orkestrası’nın “Murat Karahan’la Zeki Müren Şarkıları” albümü sanatseverlerle buluştu.

Eğitim ve sanat alanlarında toplumsal kırıkta odaklı projeler yürüten Limak Vakfı tarafından kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, çok sesli müziği geniş kitlelere yayma amacıyla 2017 senesinde Anadolu’da çıkmış olduğu müzik yolculuğunu “Murat Karahan’la Zeki Müren Şarkıları” albümüyle taçlandırdı. Türk Sanat Müziği’nin canavar adı Zeki Müren’in unutulmaz şarkılarının yer almış olduğu albüm, Limak Filarmoni Orkestrası kurucularından; dünyaca meşhur tenor; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’ın yorumuyla sanatseverlerle buluştu.