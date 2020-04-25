Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, liglerin ne zaman başlayacağı konusunda, “10 maç gününe ihtiyacımız var. Haziran ortasında başlarsak, temmuz sonunda bitiririz diye planlıyoruz. Planlama normal lig formatı üzerine. Seyircisiz oynama durumu ise kesin” açıklamasını yaptı.

TFF Birinci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, liglerin yeniden başlama tarihinden nasıl bir formatta oynanacağına, transfer döneminden gelecek sezona kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla dün yaptığı toplantıda TFF Başkanı Nihat Özdemir’in dile getirdiği öneriden bahseden Yardımcı, “Nihat başkanımız bir öneride bulundu. Tüm bunlar, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kararlarıyla ortaya çıkacak. Nihat Bey’in düşüncesi, son gelişmeleri değerlendirelim, haziran ortasında ligleri başlatalım. 8 maç gününe ihtiyacımız var. 2 gün de kupa ihtiyacımız var. Bir de final var. 10 maç gününe ihtiyacımız var. Haziran ortasında başlarsak, temmuz sonunda bitiririz diye planlıyoruz. Gelecek hafta bununla ilgili daha net bir tablo çıkar. Planlama normal lig formatı üzerine. İstanbul veya Antalya diye bir planımız olmadı. Tabii şartlar bunu gerektirirse açık kapı bırakmakta fayda var. TFF olarak böyle bir planlama hiç yapmadık. Seyircisiz oynama durumu kesin” ifadelerini kullandı.

“UEFA’NIN ÜZERİNDE DURDUĞU İKİ SEÇENEK VAR”

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile ilgili planlarını aktaran Yardımcı, şöyle konuştu: “UEFA, Avrupa’da normalleşmenin hissedildiğini düşünüyor. UEFA da özellikle büyük liglerin, haziran başında, hatta Almanya daha erken de olabilir, oynanabileceğini düşünüyor. Haziran ve temmuz ayında yerel liglerin oynanması, aynı anda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının oynanması. İkinci alternatif ise UEFA, haziran ve temmuzda yerel ligleri bitirip, ağustos ayında kendi şampiyonalarını düzenleyecek. Bu durumda gelecek sezonki Avrupa maçlarının başlaması da ekim ayına sarkıyor. 20 Ekim gibi düşünülüyor.”