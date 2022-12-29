Lig sonuncusu Ümraniye karşısında alınan beklenmedik yenilgi şok etkisi yarattı YAPMA BE ANKARAGÜCÜ!

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YALÇIN ERCAN

Süper Lig’in 16. haftasında Ankaragücü, konuk ettiği ve geçen sezon 1. Lig’den birlikte çıktığı küme düşme korkusu yaşayan Ümraniyespor’a öne geçtiği karşılaşmada 2-1 yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Son 5 hafta kaybetmeyen Başkent ekibi, maçın henüz 2. dakikasında Zahid’le 1-0’lık avantaj yakalamasına rağmen bu sevinci uzun sürmedi ve 7 dakika sonra gelen Avounou’nun golüne engel olamadı. Geçen hafta deplasmanda alınan 2-0’lık Antalyaspor galibiyetinin ardından Ümraniyespor karşısında da beklenen 3 puan hesabı tutmadı. Maç boyunca % 68 topa sahip olarak oynayan sarı-lacivertliler, birçok gollük pozisyon buldular ama hücum oyuncularının beceriksizlikleri nedeniyle değerlendiremediler. Adam paylaşımındaki savunma hataları ise mağlubiyetin baş sorumlusuydu. Bu sonuçla 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Ankaragücü, en son 17 Ekim’de sahasında Fenerbahçe’ye 3-0 kaybettiği maçtan sonra Giresunspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Hatayspor ve son olarak Antalyaspor’u yenmeyi başarmıştı.

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Teknik Direktör Ömer Erdoğan maçla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Girdiğiniz pozisyonları değerlendiremezseniz cezası çok ağır oluyor. Uzun süredir yenilmeyen bir Ankaragücü vardı, bunu devam ettirmek istiyorduk ama maalesef istediğimiz sonuca ulaşamadık” ded

Mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduğunu dile getiren Ömer Erdoğan, “Antalya’da aldığımız 3 puan sonrası sahamızda da yine bir 3 puan alıp puanımızı 19 yaparak biraz daha yukarılara tırmanmak istiyorduk. Maça da iyi başladık. Çok erken bir golle 1-0 öne geçtik ama maalesef bunu çok uzun süre koruyamadık. Rakibimizin birinci bölgede çok iyi savunma yaparak, geçiş oyunu oynadığını ve çabuk hücuma geçtiğini oyuncularımıza gösterdik. İlk yediğimiz gol de ona yakın bir goldü. Ondan sonra yine oyunun tamamen hakimi bizdik. Takibimiz geçiş oyununu devam ettirdi. Biz de kapalı savunmada çok net girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik” ifadelerini kullandı.

Ömer Erdoğan, İkinci yarı duran top sonrası yedikleri golden sonra işlerin zorlaştığını belirterek şöyle konuştu:

“Tamamen ceza sahası önünde ciddi bir şekilde sayısal anlamda kalabalık bir savunma vardı. Bunu da açıkçası açmakta zorlandık. Kenar ortaları denedik, bazı oyuncu değişiklikleri yaptık. Yeni giren arkadaşlarımızın belki oyuna katkısı olur düşüncesiyle bunu başarmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Yenilmeyi hak etmedik. Girdiğiniz pozisyonları değerlendiremezseniz cezası çok ağır oluyor. Uzun süredir yenilmeyen bir Ankaragücü vardı, bunu devam ettirmek istiyorduk ama maalesef istediğimiz sonuca ulaşamadık. Bu bizim için çok ciddi bir ders olacak. Çalışmalarımıza yarından itibaren başlayıp, hatalarımızı minimuma indirerek galibiyet serisine başlamak istiyoruz.”

Erdoğan, devre arası transfer yapmayı düşündüklerini ve transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, nokta transferlerle takım içerisindeki rekabeti arttırmak istediklerini vurguladı.

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Ümraniyespor maçı sonrası “Girdiğiniz pozisyonları değerlendiremezseniz cezası çok ağır oluyor. Uzun süredir yenilmeyen bir Ankaragücü vardı, bunu devam ettirmek istiyorduk ama maalesef istediğimiz sonuca ulaşamadık” dedi. Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor’a 2-1 mağlup olan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maç sonu basın açıklamasında bulundu. Mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduğunu dile getiren Ömer Erdoğan, “Antalya’da aldığımız 3 puan sonrası burada yine bir puan alıp puanımızı 19 yaparak biraz daha yukarılara tırmanmak istiyorduk. Maça da iyi başladık. Çok erken bir golle 1-0 öne geçtik ama maalesef bunu çok uzun süre koruyamadık. Rakibimizin birinci bölgede çok iyi savunma yapıp geçiş oyunu oynayan, çabuk hücum yaptığını oyuncularımıza gösterdik. İlk yediğimiz gol de ona yakın bir goldü. Ondan sonra yine oyunun tamamen hakimi bizdik. Takibimiz geçiş oyununu devam ettirdi. Biz de kapalı savunmada çok net girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik” ifadelerini kulandı. Ömer Erdoğan, İkinci yarı duran top sonrası yedikleri golden sonra işlerin zorlaştığını belirterek şu ifadelere yer verdi: “Tamamen ceza sahası önünde ciddi bir şekilde sayısal anlamda kalabalık bir savunma vardı. Bunu da açıkçası açmakta zorlandık. Kenar ortaları denedik, bazı oyuncu değişiklikleri yaptık. Yeni giren arkadaşlarımızın belki oyuna katkısıyla bunu başarmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Yenilmeyi hak etmedik. Girdiğiniz pozisyonları değerlendiremezseniz cezası çok ağır oluyor. Uzun süredir yenilmeyen bir Ankaragücü vardı, bunu devam ettirmek istiyorduk ama maalesef istediğimiz sonuca ulaşamadık. Bu bizim için çok ciddi bir ders olacak. Çalışmalarımıza yarından itibaren başlayıp, hatalarımızı minimuma indirip galibiyet serisine başlamak istiyoruz.” Erdoğan, devre arası transfer yapmayı düşündüklerini ve transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, nokta transferlerle takım içerisindeki rekabeti arttırmak istediklerini vurguladı.