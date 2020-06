Zengin olmak bir nevi problemleri kendi kendimize çözmek anlamına da gelmektedir. Düşünce, eylem ve sonuç. İyi eğitimli ama maddi açıdan durumu kötü olan milyonlarca orta sınıf var. Kapitalleri tek tek az ama birleşince ve iyi iş fikirleri ile çok kazanç sağlayabilecek milyonlar. Hedge Fonlar gibi veya değişik fon yatırımları gibi. Daha başka pek çok paradan para kazandıran enstrümanlar da bulunmaktadır.

Diğer yandan, finansal piyasaların birbirleri ile bağlantılı pek çok açmazları vardır. En çok dikkat edilmesi gerekenler;

Doların değerinin düşmesi Milli borçlanmanın artması Emeklilik yaşı gelenlerin sayısının artması Gelir dağılımı uçurumunun artması Orta sınıfın yerinde sayması veya orta gelir tuzağı Gelirlerin düşmesi Kur savaşları Sosyal Güvenlik ve sağlık kurumlarının aktüerya hesaplarının bozulması Tasarrufların düşmesi Hane halkı borçlanmalarının artmasıdır.

Bunların etkisi ile küresel ekonomideki sorunları ise: büyüyen dış ticaret açıklarının gelişmekte ülke aleyhine doğru artması, ülke milli borçlarının yükselmesi, güvenli liman diye altın ve emtia fiyatlarının artması, şirketlerin hisse değerlerinin düşmesi, petrol fiyatlarının (ithal eden için avantaj, ihraç eden için kötü) düşmesi, covid pandemisinin tüm dünyayı yoksullaştırması, dünya ticareti küçüldükçe global işsizliğin artması v.b. şeklinde sıralayabiliriz.

Peki dünyayı yönetenler, liderler, uluslararası kurumların yöneticileri, çok uluslu şirketlerin sahipleri bu sorunları çözmek için neler yapıyorlar. Cevap hiç birşey. Nedeni ise vizyon eksikliği ve her krizden daha zengin çıkmalarıdır. Orta sınıf yok oluyor. Fakirleşen oranı yüzde 90. Ayrıca, üretim azalıyor, doğal kaynaklar azalıyor, şiddet ve savaşlar ile ırkçılık, göçler, hastalıklar ise artıyor.

Konumuza dönersek, genelde 3 tip yatırımcı vardır. Hiç yatırım yapmayanlar, kaybetmemek için yatırım yapanlar ve kazanmak için yatırım yapanlar. Sonuncuların ciddi bir finansal eğitimi bulunmaktadır. Para kazanmak için ise altın kural harcamamak, borçlanmamak, uzun vadeli yatırım yapmaktır. Focus yani odaklanmak bile, fallow one course until succesful anlamına gelir. Yani kazanana kadar belirli bir rotayı takip et.

Gelelim yatırımlardaki altın kurallara; riski azaltmayı ve geliri artırmayı bilmelisiniz, her türlü enstrümanı takip etmelisiniz, profesyonellerden yardım almalısınız, analizleri takip etmelisiniz ve en önemlisi sabırlı ve duygusal kontrole sahip olma ile disiplin sahibi olmayı bilmelisiniz.

Son olarak, kontrol kazananın elindedir. Açgözlülüğe yenik düşmeden mantıksız davranışlardan kaçınarak yatırım yapılır. Enflasyona karşı paranızı ancak koruyan mevduat, reel sektöre hiçbir şey kazandırmayan yastık altı altın, yine ancak örtülü devalüasyon kadar değer kazanan döviz yerine yüzde 70 civarı kazandıran yatırım fonları veya yurtdışı trade programları ile nakitte kalıp, kriz dönemlerinde ucuza alınan gayrimenkuller dışında paradan para kazanma yöntemleri olmadığını unutmayınız.