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      100 Milyar dolarlık hedef

      Murat Özbülbül -
      ABD ile yapılan son dönem görüşmelerinde devamlı olarak bir 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinden bahsediliyor, herkes bu 100 milyar dolarlık büyüklüğü...
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      Liderlere örnek olacak davranış!

      Nuri Kayış -
      Beşiktaş, ligin ilk beş haftasında bekleneni veremedi, zirvedeki takımın sekiz puan gerisine düştü. Bu başarısızlık taraftarın tepkisine yol açtı, tribünler Kulüp...
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      Farklı bir Cumhurbaşkanı değil

      Bülent Kuşoğlu -
      Türkiye, mantığın ve makulün yittiği bir anormal dönem yaşadığı için bazı hukuksuzlukları, garabetleri fark etmiyoruz dahi. Neredeyse tüm değerlerimiz yitiği, yitmeyenler de aşındığı için anormallikleri...
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      Altın yükselir mi?

      Murat Özbülbül -
      Esas olarak altın ve kağıt para arasındaki ilişkide aslında sabit değer olan altındır ve bu manada altın yükselmez kağıt paraların değeri düşer!
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