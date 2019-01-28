CHP’nin İzmir büyükşehir belediye başkan adayı nihayet açıklanmış.

Vallahi o kadar geciktiler ki ben 1 Nisan’da açıklarlar diye korkmaya başlamıştım.

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Şaka bir yana CHP’de ciddi bir karmaşa var.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bazı ilçe belediye başkan adaylarına itiraz edip istifa etti, sonra pişman olup istifasını geri çekti.

Mustafa Sarıgül, CHP için önemli bir isimdi. Aday belirleme sürecinde duyduğu kırgınlıkla istifasını verdi. Muhtemelen DSP’nin Şişli adayı olacak.

Sadece kazanma ihtimalinin olmadığı şehir ve ilçe belediye başkan adaylıkları için kavga yaşanmıyor.

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CHP’de kimse, “Bizde parti içi demokrasi var. Bütün kararları konuşarak, tartışarak alıyoruz” diye kendini aldatmasın.

Yaşananlar demokrasiyle değil koltuk sevdasıyla açıklanabilir ancak.

İlçe belediye başkan adaylıkları için bile kavga edenlerin yarın iktidara geldiklerinde daha önemli makamlar için neler yapacaklarını tahmin etmek zor olmasa gerek.

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Peki, CHP nasıl bir tutum izlemeli?

Bana kalırsa, gerektiğinde masaya yumruğunu vuracak ve, “Böyle olacak beyler!” diyerek son sözü söyleyecek bir liderliğe ihtiyacı var partinin.

Koltuk için birbirini suçlayan, kavga eden partililer Ak Parti’yi alternatifsiz bırakmaktan başka işe yaramıyorlar.

CEPSİZ CEKET

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partinin belediye başkan adaylarına, “dürüst başkan, dürüst yönetim” anlayışlarını vurgulamak için cepsiz ceket giydirmiş.

Yaratıcı bir propaganda yöntemi. Ama o törende Karamollaoğlu da altı cepli ceket değil cepsiz ceket giyseydi daha şık ve inandırıcı olurdu doğrusu.