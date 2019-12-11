Türkiye’nin Libya ile imzaladığı mutabakat, Yunanistan, Mısır, İsrail ve Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de oldu-bittilerle doğalgaz sondajları yapıp nakil hatları kurma girişimine karşı haklarımızı korumak amacıyla atılmış önemli bir adımdır.

Ancak, imzalanan bu mutabakatın bedeli Libya’ya asker göndermek olmamalıdır.

Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT’deki konuşmasında, “Libya’dan davet gelmesi halinde Türkiye nasıl bir inisiyatif üstleneceğine karar verecektir. Biz bir yerden izin almayız. Birleşmiş Milletler Libya’ya silah ambargosu uyguluyor. Ancak çağrı karşısında asker gönderme bu kapsamda yorumlanamaz” diyerek mevcut hükümetin daveti halinde bu ülkeye asker gönderilebileceği mesajını vermiştir.

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Libya’ya Türk askerinin gönderilmesi şu nedenlerle doğru olmaz:

-Kaddafi’nin devrilmesinden bu yana Libya bir türlü huzur bulmamış, kanlı iç çatışmaların içine sürüklenmiştir.

-Halen ülkede ulusal mutabakat hükümeti iş başındadır. Ne var ki bu hükümetin karşısındaki gücün her an yönetimi ele geçirme ihtimali vardır.

-Daha iki gün önce Libya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “General Halife Hafter’e bağlı birliklerin başkent Trablus’u ele geçirme girişiminde bulunduğu, bu girişimin püskürtüldüğü” belirtilmişti.

-Yani, Türkiye, mevcut hükümetin çağrısıyla Libya’ya asker gönderecek olursa bu ülkedeki iç çatışmaların taraflarından biri olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

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Doğru yaklaşım bence şudur:

Libya ile ilişkilerimizi geliştirmeli, mevcut yönetime destek olmalıyız. Ama bu destek asker gönderme değil, ekonomik ve teknik yardım olarak şekillenmelidir.

Suriye ve Irak’ta çok sayıda cephe açtık. Bir cephe de Libya’da açmamalıyız.