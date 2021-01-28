Libya’da tutuklanan oğulları için yardım bekliyorlar

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde yaşayan Musa ve Döndü Çalık çifti, çocukları Nurettin Çalık’ın (48) çalışmak için gittiği Libya’da, Hafter güçlerince tutuklandığını ve 11 aydır haber alamadıklarını belirterek yardım istedi. Musa Çalık, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istiyorum. Oğlumu bu darbecilerin elinden kurtarmasını rica ediyorum” dedi.

Adana’da yaşayan baklava ustası evli ve 2 çocuk babası Nurettin Çalık, 2 yıl önce çalışmak için Libya’ya gitti. Libya’da çalışan Çalık, 11 ay önce arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alındı. Çalık tutuklanırken, arkadaşları serbest bırakıldı. Çalık’ın, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde oturan gözü yaşlı anne ve babası, 11 aydır çocuklarından haber alamadıklarını söyledi. Nurettin Çalık’ın babası Musa Çalık, oğlunun Türk olduğu için Hafter güçlerince tutuklandığını belirterek, “Libya’da çalışırken Türk olduğu gerekçesiyle oğlum ve 4 arkadaşı gözaltına alınıyor. Daha sonra oğlumun 3 arkadaşını bırakmışlar. Onlardan öğrendiğimize göre Nurettin, Libya’da cezaevindeymiş. 11 aydır hiçbir haber alamıyoruz, yaşıyor mu, yaşamıyor mu onu dahi bilmiyoruz. Dışişleri ve büyükelçiliklere başvuruda bulunduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istiyorum. Oğlumu bu darbecilerin elinden kurtarmasını rica ediyorum. En azından yaşayıp yaşamadığını bilelim” diye konuştu.

‘BENİ EN İYİ EMİNE HANIM ANLAR’

Gözü yaşlı anne Döndü Çalık ise oğlunun fotoğraflarına bakıp müjdeli haber bekliyor. Adana’da yaşayan gelini ve torunlarının da perişan durumda olduğunu belirten Çalık, “Ne olur oğlumu Türkiye’ye getirsinler. Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Hanım’a sesleniyorum. O da bir anne, beni en iyi Emine Hanım anlar. Evladıma kavuşmak için yardım istiyorum. Her gün gelecek bir müjdeli haberi dört gözle bekliyorum” dedi.

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