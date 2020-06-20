Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, Nisan sonunda, geçen yılın sonuna göre 7.4 milyar dolar azalarak 173.6 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu da 895 milyon dolar azalarak 8.1 milyar dolara geriledi.