Trablus’ta yerleştirilen mayınların tamamı Rus üretimidir.
Libya Savunma Bakanlığı’ndan son dakika açıklaması geldi. Libya Savunma Bakanlığı, “Trablus’un sivil yerleşim alanlarına yerleştirilen mayınların tamamı Rus üretimidir” dedi.
Libya Savunma Bakanlığı’ndan son dakika açıklaması geldi. Libya Savunma Bakanlığı, “Trablus’un sivil yerleşim alanlarına yerleştirilen mayınların tamamı Rus üretimidir” dedi.
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