Trablus’ta yerleştirilen mayınların tamamı Rus üretimidir.  

Libya Savunma Bakanlığı’ndan son dakika açıklaması geldi. Libya Savunma Bakanlığı, “Trablus’un sivil yerleşim alanlarına yerleştirilen mayınların tamamı Rus üretimidir” dedi.

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