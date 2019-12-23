CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Libya’da ne işimiz var” eleştirisine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Madem Libya’nın bizimle ilgisi yok, Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu. Canını tehlikeye atma pahasına hangi mücadeleyi veriyordu? Demek ki Libya bizim için gerekirse canımız pahasına yer almamız gereken bir yerdir” yanıtını verdi.

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Bir kere şunu bilmek gerekiyor:

Libya o zaman bağımsız bir devlet değil Osmanlı Devleti’ne ait bir toprak parçasıydı.

İtalyan askerleri Libya’yı yani Osmanlı toprağını işgal etmek isteyince Trablusgarp Savaşı başladı.

Mustafa Kemal, genç bir Osmanlı subayı olarak bu savaşta vatan topraklarını korumak için canla başla mücadele etti.

İtalyan güçleri sayıca fazlaydı ve modern silahlara sahipti. Buna rağmen onlara çok ağır kayıplar verdirildi.

Ne var ki, Balkan Savaşı başlayınca, 1912’de İtalya ile Uşi Antlaşması imzalanmak zorunda kalındı.

Sonuçta, Osmanlı Devleti Libya’nın yanı sıra Rodos ve 12 adayı da kaybetti.

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Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki tartışmaya dönersek…

Burada Kılıçdaroğlu’nu haklı görüyorum ben.

Vatan toprağı için savaşmak başkadır, ki Mustafa Kemal’in Osmanlı subayı olarak o zaman yaptığı budur; 107 yıl önce kaybettiğiniz ve daha sonra üzerinde bağımsız bir devlet kurulan Libya’daki iç savaşta taraflardan biri olmak başkadır.

Evet, o soruyu Kılıçdaroğlu gibi ben de soruyorum:

“Libya’da ne işimiz var?”