LGS tercih sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarını ‘meb.gov.tr’ internet adresinden açıkladı.

LGS tercih sonuçları, bu sabah MEB tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ‘sonuc.meb.gov.tr’ internet adresinden ulaşabilecek. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci ise devam edecek.

BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

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Bakanlığın sitesinde yayımlanan ‘2021 Yılı LGS Kapsamında İlk Yerleştirme Sonuçları Raporu’na göre, 26-30 Temmuz arasında yerleştirmeye esas 1’inci nakil tercih başvuruları alınacak. Yerleştirmeye esas 1’inci nakil sonuçları 2 Ağustos’ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2’nci nakil tercih başvuruları ise 2-6 Ağustos’ta yapılabilecek ve sonuçlar 9 Ağustos’ta açıklanacak.

9-13 Ağustos’ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021’de yerleştirme süreci tamamlanacak.