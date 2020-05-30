Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yaklaşırken öğrenciler de çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Koronavirüs salgını sebebi ile yüzyüze eğitime ara verilen bu dönemde Mektebim Koleji Rehberlik Bölüm Başkanı Psikolog Tuba Kıncak, sınavına girecek olan adaylara önemli tavsiyelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS sınav tarihinin 20 Haziran olarak değiştirildiğini hatırlatan Tuba Kıncak, bu sene sınava girecek öğrencilerin avantajlı olduğunu belirterek “LGS sınavı soru kapsamı yaşanan salgın sebebi ile bu seneye özel MEB tarafından değiştirildi. Öğrenciler sınavda sadece 2019-2020 Eğitim-Öğretim sezonunun 1’inci döneminden sorumlu olacaklar. Konuların az olmasından dolayı psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissedebilirler ancak bu onların kalan sürelerini rahat geçirmeleri anlamına gelmemeli. Konuların az olması nedeniyle kalan zamanda daha çok tekrar yapmak, fazla zaman ayıramadıkları konulara çalışmak, eksiklerini gidermek daha kolay olacaktır” dedi.