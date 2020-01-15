Bilindiği üzere bu yıl LGS ye girecek öğrenciler yani 4+4+4’ler 8. sınıf oldu. 2019-2020 öğretim yılında 8’nci sınıfta okuyan öğrenci sayısı yaklaşık 1.8 milyon. Bu durumda da Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrenci sayısı katlanacak.



Nitelikli okullara geçiş için Liseye Geçiş Sistemi sınavına mutlaka girilmesi gerekiyor. LGS kapsamındaki Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Sınav (8. sınıflar) 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.

OKUL KİTAPLARI YETERSİZ

Bu sınavda başarılı olabilmeleri için velilerin kimi çocuklarını dershaneye gönderiyor, kimi de imkanları dahilinde çocuklarına özel ders aldırıyor. Ders kitapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz veriliyor fakat Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği kitaplardan çocuklarımız yeterince yararlanamıyor.

Sınav test sistemi ile yapıldığı için veliler sürekli kaynak kitaplar almak zorunda kalıyor. Bu da velilere ek maliyet getiriyor. Zaten geçim sıkıntısı yaşayan aileler bu hayat pahalılığında hem maddi hem manevi olarak bir çöküş yaşıyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul kitaplarını ücretsiz dağıtması çok olumlu bir girişim ama yeterli değil. Kitaplar LGS sınav sistemine göre hazırlanmalı, ayrıca yine ücretsiz kaynak kitaplar dağıtılarak öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanmaları sağlanmalıdır.

YENİ NESİL SORULAR

Bir diğer konu Yeni Nesil Sorular

Çocuklarımız temelde görüp öğrenmediği yeni nesil sorularla sınava girecekler. Hiç alışık olmadıkları bu yeni nesil sorular karşısında öğrenciler bir hayli sıkıntı çekiyor. Öğrenci velileri haklı olarak yeni nesil sorular konusunda fazla bilgileri olmadığı için çocuklarına ders çalıştırırken onlara yeterince faydalı olamadıklarından yakınıyorlar.

Veliler “Milli Eğitim Bakanlığı kaynak kitaplar alınmasını uygun görmüyor fakat bir ayrıntıyı gözden kaçırıyor çünkü okul kitapları sınava hazırlanan çocuklar için yeterli değil. Çocuklarımız bu yeni nesil soruları okumakta ve anlamakta zorluk çekiyorlar. Sınava kadar bu yeni nesil sorulara adapte olabilecekler mi ? olamayacaklar mı?” diye kara kara düşünüyorlar.

OKUL KONTENJANLARI NE OLACAK?

Velilerin ayrıca “Bu kadar emek verilip yoğun, yorucu ve bir o kadar da stresli çalışma maratonunda çocuklarımız istedikleri okulları kazanabilecek mi? 1.8 milyon öğrenci için okul kontenjanları yeterli gelecek mi?. Okulların yetersiz kapasitesi sadece sınavla öğrenci alan okullar için değil, aynı zamanda sınavsız öğrenci alacak okullar için de yetersiz kalacak mı? Bu çalışma temposunda çocuklarımız istedikleri okullara girebilecek mi? LGS stresi yaşayan öğrenciler sınavda ne kadar başarılı olabilecek? “ korkusu yaşıyorlar.

Umarım çalışıp çabalayan hedeflediği yolda başarılı olmak için koşturan tüm öğrenciler sınavda başarı kazanır ve istedikleri okullara girerler. Sınavda başarılı olsalar da olmasalar da her zaman çocuklarımızın yanındayız. Bu zorlu yolda LGS’ye girecek olan tüm 8. sınıf öğrencilerine başarılar diliyorum.