Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, ‘LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak’ açıklamasının ardından geçtiğimiz hafta 2020 LGS’de çıkacak soruların müfredat ve kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Mektebim Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çıplak, LGS’ye yönelik Türkiye genelinde tüm 8. sınıf öğrencilerini kapsayan online deneme sınavı hazırladıklarını açıkladı.

Özellikle 8. sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitim uygulamaları ile Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) yönelik yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Mektebim Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çıplak, bu dönemde sıklıkla tekrar yapılmasını, yetersiz kalındığı düşünülen konulara daha fazla vakit ayrılmasını ve farklı kaynaklar üzerinden online deneme sınavlarına girilmesini önemle tavsiye etti. Erdem Çıplak, Mektebim Koleji olarak LGS’ye yönelik Türkiye genelinde tüm 8. sınıf öğrencilerini kapsayan bir online deneme sınavı hazırladıklarını bildirerek şunları söyledi:



“8. sınıf öğrencilerinin girecekleri LGS konu kapsamı, yaşanan salgın sebebiyle değişmiş oldu. Millî Eğitim Bakanlığı konu kapsamının 2019-2020 Eğitim-Öğretim sezonunun 1. dönemindeki konulardan oluşacağını bildirdi. Biz de Mektebim Koleji olarak Türkiye’deki tüm 8. sınıf öğrencilerimize yönelik ücretsiz LGS Online Deneme Sınavı hazırladık. İsteyen tüm öğrencilerimiz bu deneme sınavına 10-11 Nisan tarihlerinde lgs.mektebimtv.com adresi üzerinden kayıtlarını yaptırarak girebilirler. Her iki gün için 10.00, 13.00, 16.00 olmak üzere üçer seans belirlendi. Öğrencimiz istediği seansta sınava girebilecek.”