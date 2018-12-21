Güney Kore merkezli teknoloji devi LG’nin yeni nesil 4K projektörü CineBeam, dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019’da görücüye çıkmaya hazırlanıyor.

LG Electronics (LG), CES 2019’da kısa mesafeden görüntü teknolojisine (UST) sahip ikinci nesil CineBeam Laser 4K projektörünü (model HU85L) tanıtacak. Cihaz; duvar, zemin veya tavan gibi herhangi bir düz yüzeyde 4K görüntü yansıtabilen kompakt tasarımıyla öne çıkıyor.

UST teknolojisine sahip LG CineBeam Laser 4K, duvardan 5 cm’den biraz daha fazla uzağa yerleştirilerek 90 inçlik diyagonal bir görüntü oluşturabiliyor. 18 cm uzağa yerleştirildiğinde ise projektör, 120 inç büyüklüğünde ve oldukça parlak bir görüntü üretiyor.

2,500 ANSI lümen ve 4K UHD çözünürlüğü sunan LG CineBeam, geniş renk gamı sayesinde yüksek doğrulukta renk üreterek, görüntülenen her resmin gerçekliğini artırıyor, daha iyi bir siyah seviyesi sunuyor.

LG CineBeam Laser 4K, 12 noktalı temel ayarlama özelliğiyle geliştirilmiş görsel doğruluk sunuyor ve görüntü bozulmasını engelliyor.