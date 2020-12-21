Ana Sayfa Güncel Haberler Leyla Güven, HDP milletvekili Semra Güzel’in evinde yakalandı / Fotoğraflar
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