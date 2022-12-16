Levent’te AVM’de yangına tanık olanlar o anları anlattı

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Melih ÇALIŞKAN – Boğaçhan ÖZER / İSTANBUL, (DHA)- LEVENT’te bulunan bir AVM’de çıkan yangın söndürüldü.

Levent’te bulunan bir AVM’nin çatı katında 12.35 sıralarında yangın çıktı. Çatı katında bulunan ve restoran, eğlence mekanı olarak kullanılan bölümde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman ise mağazaların bulunduğu alt katlara kadar etki etti. AVM içindekiler özel güvenlik ekipleri ve alanda bulunan polis ekipleri tarafından yapılan uyarılarla hızla tahliye edildi. Polis ekipleri, itfaiyenin yangına ulaşabilmesi için Büyükdere Caddesi’ni Beşiktaş yönünde yaklaşık 20 dakika boyunca trafiğe kapattı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, AVM dışından yanaştırılan merdivenler, içeriye giren ekipler ve binanın yan tarafında bulunan rezidans katlarından yangına müdahale ederek alevleri yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenilirken, çevredekiler ise büyük panik yaşadı. Söndürülen yangının ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

AVM’de yönetiminden Ali İhsan Atar, “Yangının şuan halihazırda kiracımız olan fakat kapalı, faaliyette olmayan bağımsız bölümdeki yapıdan çıktığını düşünüyoruz. Hemen AVM’yi tahliye etmeye başladık. 8 dakika gibi çok kısa bir sürede herkesi tahliye ettik. İçeride duman tahliye fanlarımız çalıştı. 8 dakika içerisinde AFAD, itfaiye, polis herkes buradaydı. Şuanda soğutma çalışmaları devam ediyor. İçeride tabi duman oluştu, tahliye fanlarımız çalıştığı için sadece zemin katla sınırlı kaldığını düşünüyoruz. Zemin katta itfaiye çalışmalarından dolayı su birikintisi oluştu. Sebebini bilmiyoruz, itfaiye araştıracak. Çatıda, yangın çıkan bölgenin üstünde hiçbir konut olmaması sevindirici. Kapalı olan gece kulübü gibi tabir ettiğimiz mekandan da çıkmış olabilir, başka bir noktadan da çıkmış olabilir” dedi.

POLİSLER VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ BAĞIRDILAR ÇIKMAMIZI SÖYLEDİLER

Zemin katta bulunan bir mağazada çalışan Kadriye Çelebi, “Mağazadaydık, hiçbir şekilde beklemiyorduk böyle bir şeyi, polisler ve güvenlik görevlileri bir anda içeri girdiler. Bağırdılar. Çıkmamızı söylediler. Mağazada tek başımaydım, o korku ve panikle kepenk kapatmak zorunda kaldık. Zemin katta sadece dumanı gördük, dışarı çıkınca alevleri gördük. Zemin katta koşarak kaçanları görebildim sadece” diye konuştu.

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