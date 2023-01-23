Letonya, Rusya ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdü

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LETONYA, (DHA)- Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Letonya’nın Rusya ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdüğünü duyurdu.

Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, açıklamasında, “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik devam eden acımasız saldırganlığı nedeniyle ve Estonya ile dayanışma içinde olan Letonya, 24 Şubat’tan itibaren Rusya ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürecek ve Rusya’nın buna göre hareket etmesini talep edecek” dedi.

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