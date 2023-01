Leo Dubois: Hepimizin ortak hedefi, şampiyonluk yolunda ilerlemek

- Reklam -

İSTANBUL, (DHA) -Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Leo Dubois, “Galatasaray’ın bana ilgisini duyar duymaz, hemen gelmek istedim” dedi.

Galatasaray’ın sezon başında Olimpik Lyon’dan transfer ettiği Fransız futbolcu Leo Dubois, sarı-kırmızılı kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübe kupalar kazanmak için geldiğini söyleyen Leo Dubois, “Galatasaray’ın bana ilgisini duyar duymaz, hemen gelmek istedim. Benim de kişisel olarak kupa kazanma isteğim vardı. Her ikisi de birleşince yani hem Galatasaray’ın kupa kazanması hem de benim isteğim, buraya geldim. Ve çok mutlu oldum” diye konuştu.

Takıma katılan yeni futbolcular hakkındaki düşüncelerini dile getiren Dubois, “Baktığımız zaman aslında dünya klasmanında bir kadromuz var. Avrupa’nın büyük kulüplerinden gelen oyuncularımız var. Bana sunulan proje de buydu. Ben de bu projenin içerisinde olmaktan çok mutluyum. Bu takıma, kupa kazanmak için geldim. Ve bugün baktığımız zaman iyi bir şekilde devam ediyoruz ve bu yolda da ilerliyoruz” dedi.

İLK KEZ FRANSA DIŞINA ÇIKMASI

İlk kez kendi ülkesinden çıkıp başka bir ülkeye geçen tecrübeli futbolcu, “Bu benim için özel bir macera oldu, sanki özel bir film gibi. Aradığım bir şeydi. 28 yaşıma geldim. Fransa’da yapacaklarımı tamamladığımı düşündüm. Yeni bir ülke, yeni bir futbol, yeni bir kültür, yeni bir lig. Tabii ki kolay olmuyor yeni bir kültüre alışmak ama bunların da beni zenginleştirdiğini düşünüyorum. Onun için gayet heyecanlı ve mutluyum” ifadelerini kullandı.

Takıma adaptasyonu konusunda Dubois, “Adaptasyonum kolay oldu. Buraya gelir gelmez Galatasaray’ın tarihinin Fransız tarihi ile ne kadar birleşik olduğunu gördüm. Benim için açıkçası güzel bir keşif oldu. Ancak soyunma odasında da daha çok İngilizce konuşuyoruz, ben de İngilizcemi geliştiriyorum ve ilerlemeye devam ediyorum. Adaptasyonumda herhangi bir sıkıntı yok” diye konuştu.

“HEPİMİZİN ORTAK BİR HEDEFİ VAR; ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İLERLEMEK”

Takım ve yönetimden bahseden Fransız futbolcu, “Takım arkadaşlarımdan bazılarını tanıyordum, bazılarını ise burada tanıdım. Açıkçası hepsinin kaliteli oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Hepimizin ortak bir hedefi var; şampiyonluk yolunda ilerlemek ve bu yolda da tutkuyla ilerliyoruz, birlikte oynuyoruz. Okan Hocamızla ilgili olarak ise, onunla daha önce tanışmadım ama şimdi tanışma fırsatına eriştim. Birbirimizi keşfediyoruz. O da bizimle zaman zaman Fransızca konuşuyor. Onunla da aynı hedefler doğrultusunda ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

SAĞ BEK Mİ? SOL BEK Mİ?

Hangi mevkide oynamak istediği sorulan 28 yaşındaki futbolcu, “Bu benim için yeni bir keşif değil. Ama tercih yapmam gerekirse sağ tarafta oynamayı tercih ederim, sağ ayaklı biri olarak. Ancak daha öncede sol tarafta oynadım. Oradan bir alışkanlığım var. Benim için çok büyük bir fark yok. Oynadığım zaman hep en iyisini vermeye çalışıyorum. Bir taraftan da iyi şekilde orta yapabildiğimi düşünüyorum, ceza sahasına girebiliyorum. Bu benim işim ve bunu da hem kendim için hem de takımımın kazanması için yapıyorum. Öte yandan Galatasaray’ın savunma hattından bahseden Leo Dubois, “Şampiyon olmak için az gol yemek çok önemli. Ancak bununla da bitmiyor, aynı zamanda hücum hattınızın da iyi olması lazım ve bizim her iki tarafımız da iyi şekilde işliyor. Bu sadece defansın iyi yaptığı şey değil, takım olarak biz iyi oynuyoruz ve burada sadece defansa ya da hücum oyuncularına değil herkese ihtiyaç var. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece şampiyonluğun geleceğini düşünüyorum” diye konuştu.

“YETENEKLİ BİR TAKIMA SAHİBİZ VE ÇOK FARKLI YETENEKLERE SAHİP OYUNCULARIMIZ VAR”

Şampiyonluk yolunda Galatasaray’ın hücum hattından söz eden Dubois, “Yetenekli bir takıma sahibiz ve çok farklı yeteneklere sahip oyuncularımız var. Az gol yersek hücum hattımızın gol atması ile birlikte şampiyonluğa erişiriz. Tüm oyuncularımızın farklı karakteristik özellikleri var. Pivot olan var, golcü olan var, çalım atıp gole giden var. Rakiplerimize karşı ofansif anlamda üstün silahlarımız var. Biz konsantre olup her gün antrenmanlarda çalışmalarımıza devam edersek iyi bir yere geleceğimizi düşünüyorum. Öte yandan Galibiyet serisini 10 maça çıkaran Galatasaray’da galibiyetler hakkında konuşan Leo Dubois, “Bizler profesyonel oyuncularız ve şunun farkına varmamız lazım ki, geçmiş geçmişte kalmıştır. Zafer kazanmışızdır ama bu geçmişte kalmıştır. Ancak tabii ki bu kazandığımız maçlar bir beklenti yaratıyor. Bizim de bu beklentinin altında kalmamamız lazım, bu nedenle her gün daha fazla çalışıp üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor” dedi.

“AVRUPA’DA ÇOK ENDER ŞEKİLDE BÖYLE ATMOSFERLERLE KARŞILAŞABİLİYORSUNUZ”

Derbiler ve Nef Stadyumu hakkından konuşan Dubois, “Derbi haftası çok farklıydı, biz de en iyi şekilde o haftaya hazırlandık. Çok mutlu oldum kazandığımız için. Orada yaşadığımız atmosfer inanılmazdı, ancak tabii ki bu derbinin bir de ikinci ayağı var. Kendi stadımızda, kendi seyircimiz önünde oynayacağımız derbinin çok daha muhteşem olacağını düşünüyorum. Açıkçası inanılmaz. Avrupa’da çok ender şekilde böyle atmosferlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bana daha önce Galatasaray taraftarından bahsedildi. Ancak o anları yaşamadan, o duyguları hissedemiyorsunuz. Şu anda da tek hedefim kupalar kazanmak ve kazandıktan sonra da stadımızda, taraftarımızla beraber o duyguları yaşamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ÇOK SEVİYORUM. GASTRONOMİ İLE İLGİLENİYORUM”

İstanbul’u çok beğendiğini söyleyen defans oyuncusu, “Türk kültürünü çok seviyorum. Açıkçası gastronomi ile ilgileniyorum. Fransa, her ne kadar gastronomide iyi olsa da burada da bunu fazlasıyla keşfediyorum. Ve çok ilgimi çekiyor. Daha çok şehri geziyorum, çok da mutluyum. Futbol hayatımla özel hayatım arasında güzel bir denge oluştu” şeklinde konuştu.

Türk yemekleri hakkında da konuşan Fransız futbolcu, “Her sabah menemen yiyorum. Çöp şiş tarzı etleri seviyorum. Türkiye’de ekmek çok iyi. Ve tabii ki Türk Çayı” dedi.

“ADALETSİZLİK, KAYBETMEK GİBİ KONULARDA SİNİRLENEBİLİYORUM”

Kendi duygu ve düşüncelerinden bahseden Leo Dubois, şöyle konuştu;

“Beni de sinirlendiren konular var. Adaletsizlik, kaybetmek gibi konularda sinirlenebiliyorum. Ama bu konuda da ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum. Daha sakin kalabiliyorum. Bu duyguları artık kendi içimde yaşıyorum ve hallediyorum.”

Çevresi ve ailesinden bahseden Leo Dubois, “Daha çok bana ailemin verdiği bir eğitim ve baktığınız zaman da futbol aslında bir takım işi. Bu sadece oyuncuların olduğu bir iş değil, tüm herkes önemli. Bunun da farkındayım. İyi bir insan olabilirsiniz ama bu konuda da, çalışan herkese saygı göstererek ilerlemek gerekiyor” dedi.

FRANSA MİLLİ TAKIMI

Fransa Milli Takımı’ndan da bahseden Dubois, “Tabii ki Fransa Milli Takımı’nın finalde kaybetmesine üzüldük. Ancak geldikleri noktadan ötürü de çok fazla gurur duyuyoruz, bize güzel duygular yaşattılar. Kendi adıma da söylemem gerekirse, tekrar aynı duyguları ben de yaşamak isterim. Bunun için de çalışıyorum, elimden geldiğince de çok çaba sarf ediyorum. Ancak en iyi golcülerimizden biri olan Olivier Giroud, der ki; her zaman çalışmak ve inancını kaybetmemek gerekiyor. Ben de aynı şekilde inancımı kaybetmeden çalışmaya devam ediyorum” diye konuştu.

“BİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM ETSİNLER. ÇÜNKÜ ONLARDAN GÜÇ ALIYORUZ”

Galatasaray taraftarına da mesaj gönderen Dubois, “Bizi desteklemeye devam etsinler. Çünkü onlardan güç alıyoruz. Ve biz de sahada onlar için yüzde yüzümüzü değil yüzde yüz yirmi hatta yüzde yüz otuzumuzu verip devam edeceğiz. Hem kendi evimizde olsun, hem de deplasman maçlarında olsun onlara çok teşekkür ediyorum destekleri için” ifadeleri kullanıldı.

