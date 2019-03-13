Akıllı saatlere gelince, Apple Watch şu an piyasadaki en büyük isim.

LEMFO M1 ise Apple Watch’a kafa tutuyor.

Adım izleme, GPS, metin, arama ve takvim uyarılarıyla nedenini anlamak zor değil. Tek sorun fiyattır. Bir Apple Watch istiyorsanız, ucuz gelmeyecektir – Seri 3 veya Seri 1 için bile. Yüksek fiyat noktası, birçok insanın LEMFO M1’i tercih etmesinin nedenlerinden biridir, ancak o zaman bile, maliyeti yüksek olacaktır. Bileğinize bir akıllı saat takmak için 500,00 ₺ civarı ödemeniz gerekmekte. Bu nedenle indirime giren

LEMFO M1, göz önünde bulundurulması gereken harika bir seçenek.



LEMFO M1

LEMFO M1, bir Apple Watch veya Fitbit Versa değildir, ancak 375,00 ₺ – 441,00 ₺’lık indirimli fiyatı ile, kullanışlı özelliklerle dolu çok uygun fiyatlı bir alternatif.

Bluetooth akıllı telefon bağlantısı ile e-posta, SMS mesajları ve gelen aramalar için tek yönlü bildirimler alabilirsiniz. Ayrıca Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Slack ve hava durumu tahminleri için uyarılar alabilirsiniz. Aynı zamanda geniş bir renk yelpazesi bulunmakta, böylece tarzınıza en uygun olanı seçebilirsiniz.

Daha pahalı olan meslektaşları kadar güçlü ya da çok yönlü olmasa da, oldukça etkileyici özelliklerle geliyor.

Apple Watch veya Fitbit Versa’nın aksine, bu ucuz akıllı saat, 3-5 günlük pil ömrü ile geliyor. Bu, neredeyse bu süre boyunca şarj etmek zorunda kalmadan gidebileceğiniz anlamına gelir. Bu akıllı saat’in zindelik üzerine odaklanması şaşırtıcı değil.

LEMFO M1 , uyku izleme ve kalp atış hızı izlemenin yanı sıra, daha doğru aktivite verileri için dahili GPS sistemini de barındırmakta. Adımlarınızı, yakılan kalorileri ve gerçek zamanlı olarak gidilen mesafeyi takip edebilirsiniz. Çoklu spor modlarıyla, belirli egzersizler hakkında daha ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz.

LEMFO M1’in özellikleri say say birmiyor!

Normalde 500 ₺’ye mal olan bu akıllı saat, şu anda Teknotiq‘de sadece 375,00 ₺ – 441,00 ₺’ye satılıyor. Bu yüzden, yüzlerce dolara mal olmayacak akıllı saat arıyorsanız, şu an piyasadaki en uygun fiyatlı seçeneklerden biri budur.

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