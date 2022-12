Le Croissanti, Adana’da ezber bozdu

- Reklam -

ALİ BARAN FAYIK-

Şeklini Osmanlı bayrağından alan meşhur Fransız lezzeti kruvasan, Adana’da ezber bozdu. Misafirlerine bir ısırıkla Fransa’ya ışınlanma vaadi sunan Le Croissanti, kruvasan çeşitlerinde rekora koşuyor. Gastronomi açısından oldukça farklı bir konumda olan Adana için kruvasan fikri bir çoğunuza ütopik gelse de Le Croissanti, herkesi şaşırtıp başarılı bir ivme yakaladı. Le Croissanti Kurucusu ve Şefi İbrahim Özzorlu, “Zengin mutfağıyla bilinen Adana’da kruvasan gibi bir lezzetin yer edinmediğini fark ettim. Bu doğrultuda yaklaşık 30 kruvasan çeşidi ile Le Croissanti’yi kurma kararı aldım.

Temmuz’un 15’inden beri misafirlerimizi ağırladığımız dükkanımıza olan rağbet her geçen gün artıyor” dedi.

Dizaynı ile Adana’da eşsiz olduklarını belirten Özzorlu, “Çoğu işletme sahipleri, insanların mekanla ilgili ilk izleniminin yiyecek ve içecek lezzetiyle alakalı olduğuna inanır. Oysa müşterilerin ilk fikri mekanın kapısına vardığı an oluşur. Mekan dekoru ve tasarımı, oturmak için seçilen sandalyelerden insanları mutlu etmeye dek her şeyden sorumludur. Dolayısıyla dekorasyon özellikle yeme içme sektörü için çok önemlidir. Biz de tasarımımızı bunu dikkate alarak gerçekleştirdik. Misafirlerimiz özellikle botanik ağırlıklı ve Fransız havası veren köşelerimizi çok sevdi” şeklinde konuştu. 37 kruvasan çeşidi ile hizmet verdiklerini söyleyen Özzorlu, menülerine her ay bir yenisini daha eklediklerini belirtti. Özzorlu, tüm çeşitlerin rağbet gördüğünü aktararak, “Her ay yeni bir ürün çıkarma hedefimiz devam ediyor. Bunun yanında yeni soslar, kremalar üretiyoruz. Hedefimiz, kruvasan lezzetlerimizi daha geniş kitleler ile buluşturmak. Adana’nın ardından farklı şehirlere de adımızı duyurmak istiyoruz” dedi.