Lazer teknolojiyle çözülen ‘yorgun mermi’ cinayeti sanığına 18 yıl hapis

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) – BURSA’da, çay bahçesinde oturan Milayim Hastürk’ün (47) sırtına isabet edip ölümüne, Eren Barış Yüksel’in (17) de yaralanmasına neden olan mermilerin çıktığı tabancayı ateşlediği lazer teknolojisiyle tespit edilen Ozan Keskin (26), 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Olay, haziran ayında, Osmangazi ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla çay bahçesinde oturarak, eşi ve oğlunu bekleyen Milayim Hastürk’ün sırtına, mermi isabet etti. Ağır yaralanan Hastürk, Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Milayim Hastürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında, aynı dakikalarda Heykel Atatürk Caddesi’nde yürüyen Eren Barış Yüksel’in de bacağına isabet eden mermiyle yaralandığını belirledi.

Polis, 2 olay yeri arasındaki mesafenin kısa oluşunu ve aynı çaptaki 2 merminin belli uzaklıktan sonra yavaşlayan ‘yorgun mermi’ olmasını dikkate alarak, araştırmasını bu yöne kaydırdı. 300 şüpheliyi sorgulayan ekipler, 108 güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceledi. 2 olay yerinde de lazer teknolojisiyle açı çalışması yapan ekipler, silahın ateşlendiği yerin, 1 kilometre uzaklııktaki Mollaarap Mahallesi olduğunu ortaya çıkardı. Polis, mahallede de lazer teknolojisi kullanarak, atış yapılan evin, Ozan Keskin’e ait olduğunu belirledi. Bu bölgede boş kovanlar bulan polis, parmak izi karşılaştırması ile tabancayı ateşleyenin Ozan Keskin olduğunu saptadı. Gözaltına alınan Keskin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Hakkında ‘kasten öldürme’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ ve ‘yaralama’ suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Ozan Keskin’in yargılanması sonuçlandı.

Duruşmaya Ozan Keskin, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, ayrıca müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Ozan Keskin, son sözünde pişman olduğunu ve böyle bir olayın yaşanmasını, kimsenin istemeyeceğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığa ‘olası kastla öldürmek’, ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ ve yaralama suçundan 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

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