Lavrov ve Pompeo ‘Venezuela’yı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde ‘Venezela’daki gelişmeleri görüştü.

Rus haber ajansı TASS, haberinde, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamayı paylaştı. Yapılan görüşmede Lavrov’un Pompeo’ya, Washington’un, muhalefetin iktidarı ele geçirmeye çalıştığı Venezuela’nın içişlerine müdahalesinin kabul edilemez olduğunu vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, muhalefetin ABD’nin açıkça desteğini alarak iktidarı ele geçirmeye çalıştığının net olarak ortada olduğunun görüldüğü; Washington’un bir devletin meselelerine müdahalesinin ve yönetime yönelik tehditlerin uluslararası hukukun ihlali olduğu belirtildi.