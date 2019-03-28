4.5 C
Ankara
28 Mart 2019
Ana Sayfa Kültür-Sanat Haberleri LAÜ’de, ‘3 Tenor’ sanatseverlerle buluşacak
Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar, Esra Poyrazoğlu Alpan’ın piyanistliğinde sanatseverlerle buluşacak.
Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar, Esra Poyrazoğlu Alpan’ın piyanistliğinde sanatseverlerle buluşacak.
Kültür-Sanat Haberleri

LAÜ’de, ‘3 Tenor’ sanatseverlerle buluşacak

Editör Editör

-

5
0

LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından organize edilen, ‘3 Tenor’, Türk operasının isimlerinden Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar, Esra Poyrazoğlu Alpan’ın piyanistliğinde sanatseverlerle buluşacak.

LAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda 4 Nisan Perşembe Günü, Napolitenlerden türkülere ve Kıbrıs Halk Şarkılarına kadar geniş bir repertuarla dinleyicilere sanat keyfi yaşatacak ‘3 Tenor’ konseri ücretsiz girişle halka açık olacak. Grubun repertuvarında, ünlü opera parçaları, napolitenler, müzikaller, Azeri eserler ve çok seslendirilmiş türküler bulunmaktadır. Talınlı, Uştuk ve Çınar, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün Solist sanatçıları olarak çalışmalarını sürdürmektedirler” denildi.

Önceki İçerikDr. Baranoğlu: Çelik üretiminin geliştirilmesinde güçler birleştiriliyor
Sonraki İçerik‘Florür vernik uygulamasından değil yanlış uygulamalardan korkulmalı’
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

Mavi Balina tehdidinin üzerinden çok geçmeden ortaya çıkan Momo, benzeri sanal tehditlerin ne ilk ne de son olacağını gösteriyor.

Güvenlik uzmanlarından çok önemli MoMo uyarısı

Editör -
Mavi Balina tehdidinin üzerinden çok geçmeden ortaya çıkan Momo, benzeri sanal tehditlerin ne ilk ne de son olacağını gösteriyor.

Kazakistan’da MI-8 tipi helikopter düştü: 13 ölü

ABD’de silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdü

Gaz ve şişkinliğin sebebi bağırsak bakterileri

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71