Lastikçilerde 1 Aralık yoğunluğu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE’de 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği uygulaması için Erzurum’da lastikçilerde uzun kuyruklar oluştu.

Araç lastiğini değiştirmek isteyen sürücüler yoğunluk oluştururken, kentteki iş yeri sahipleri, personel sayısını artırdı. Yoğunluk karşısında gece de mesai yapan iş yerleri, soğuk havaya rağmen çalışmalarını sürdürdü. Merkez Yakutiye ilçesinde hizmet veren Taner Çoşkun, kış lastiği taktırmanın ticari araçlarda zorunlu olduğunu, kış lastiğinin aracın yol tutuş özelliğini en üst seviyeye getirerek can ve mal güvenliği sağladığını belirtti. Kış lastiğinin karda, buzda, ıslak zeminde ve gizli buzlanmaya karşı her türlü olumsuz koşulda kullanıldığını kaydeden Çoşkun, “Bir Aralık’ta başlayacak olan kış lastiği uygulamasına halkımız duyarlı. Erzurum’a erkenden kar yağdığı için buradaki vatandaşlar daha önce lastik değişimi yaptı. Kar yağmadığı için bekleyenler ise 1 Aralık mecburiyeti başladığı için bayağı bir kalabalık oldu. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bazen sıkışıklık oluyor. Aracın dört lastiğini değişim ve balansı 20 dakikayı buluyor. Bunun karşılığında 80 lira ücret alıyoruz. Değiştiği lastiği burada bırakmak isteyen ise 50 lira ek bir ücret ödüyor” diye konuştu.

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle son güne kaldığını belirten Süleyman Tekin, “Lastiklerimizi değiştiriyoruz, yoğun bir kalabalık var. Yaklaşık yarım saattir bekliyorum ama mecbur bekleyeceğiz. Çünkü yarın cezalar başlıyor” ifadelerini kullandı.

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