‘Lastik çocuk’ Deniz, Balkan Şampiyonası’ndan çifte madalya ile döndü

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Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, (DHA)- İzmir’in Menderes ilçesinde, Görece Mustafa Kemal Ortaokulu’nda eğitim gören 7’nci sınıf öğrencisi Deniz Öztürk (12), Aerobik Cimnastik Balkan Şampiyonası’nda 12-14 yaş Türk Milli Takımı olarak birincilik, çiftlerde ise ikincilik kazandı. Okuldan çıkıp, 4 araç değiştirerek spor salonundaki antrenmanlarına yetişen Deniz, sistematik çalışarak başarısına başarı ekliyor.

İzmir’in Menderes ilçesi Görece Mahallesi’nde yaşayan ev kadını Şengül Öztürk (42) ile elektrik formeni Recep Öztürk’ün (43) ilk çocukları Duygu Öztürk’ten (18) sonra dünyaya gelen oğulları Deniz Öztürk, jimnastikteki başarısıyla 12 yaşında milli formayı giymeyi başardı. 3 yıldır büyük disiplinle antrenmanlarını sürdüren Öztürk, okullar arası İzmir ve Türkiye şampiyonasının ardından 5-6 Kasım’da İstanbul’da yapılan Balkan Şampiyonası’nda elde ettiği derecelerle gururlandırdı. 2019’da tanıştığı jimnastik sporunu çok seven, 144 santimetre boyunda ve 34 kilo ağırlığındaki Deniz Öztürk, “7’nci sınıftayım. Haftada 6 gün antrenmanım var. 3’er saat çalışıyorum. Tatillerde çift antrenmanım var. Her gün okul çıkışında Bornova’ya kendi imkanlarımla gidiyorum. 9 yaşından beri bu şekilde çalışıyorum. Canım bazen arkadaşlarımla oyun oynamak istese de başarmak için daha fazla çalışmalıyım. Spor yapmayı çok seviyorum” dedi.

‘HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU’

İstanbul’da yapılan Aerobik Cimnastik Balkan Şampiyonası’nda büyük heyecan yaşadığını anlatan Deniz Öztürk, “Çok heyecanlıydım. Eşimle çok çalıştım. Yarışmada çiftler olarak ikinci, takım olarak 12-14 yaş kategorisinde birinci oldum. Bundan sonraki hedefim; dünya şampiyonluğu. Birinci olunca çok mutlu oldum. Herkes beni söyledikleriyle çok mutlu etti. Kendimi ekrandan izleyince de mutlu oluyorum. Spora hep devam edeceğim, bırakmayacağım. Hasta olduğumda antrenmanlara gidemesem de iyileşince daha çok çalışıp eksiklerimi tamamlıyorum” diye konuştu.

‘ÖZ GÜVENLİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ’

Deniz ile 1 yıldır çok çalıştıklarını dile getiren Milli Takım Antrenörü Ayşıl Karasu (23) da bu başarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, “Balkan Şampiyonası, uzun yıllardır aerobikte yapılmıyordu. Uzun yıllar sonra ilk kez yapıldı. 12-14 yaş kategorisindeki birçok çocuk öncesinde milli takıma giremiyordu. Federasyondan böyle bir destek görmek çok güzel. 12 yaşındaki bir çocuğun milli formayı giyebilmesi, yurt dışındaki yarışmaya başlaması, bu sayede hedeflerini belirlemesi; çok önemli. Bu fırsatı verenlere teşekkür ederiz” dedi.

İzmir ekibinden milli takıma 9 sporcu, 1 antrenör olarak gittiklerini kaydeden Karasu, Balkan Şampiyonası’ndaki hakem ve antrenörlerin Türkiye’deki yetenekli çocukları görme şansı bulduğuna dikkat çekerek, “O ortamda performans sunması, büyük bir öz güven gerektiriyor. Jimnastik biraz daha dışarı dönük bir branş. Podyumda milyonlarca insan onu izliyor. İleride çok büyük bir avantajı var” diye konuştu.

‘BAŞARI ZOR ELDE EDİLİYOR’

Anne Şengül Öztürk ise Deniz’in jimnastiği çok sevdiğini ve hiç zorlanmadan çalışmaya devam ettiğini dile getirerek, “Spora 9 yaşında başladı. Tüm sporların altyapısı, jimnastik olduğu için böyle başlayalım istedik. Çok sevince bu dalda ilerledik. İstanbul’da oğlumu izleyince hissettiğim duygular tarif edilemez. Çok gurur verici. Oranın ortamı tamamen farklı. Başarısı çalışmasına bağlı. Kendi istemese olmaz. Okuldan çıkıyoruz, bazen 4 araç değiştirerek gidiyoruz. Antrenman dönüşü yorgun oluyor ama ödevlerini yapmak zorunda. Başarı zor elde ediliyor. Bunun o da farkında” dedi. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Deniz Öztürk’ün antrenmanından görüntüler

– Deniz Öztürk’ün antrenörüyle çalışmasından görüntüler

– Şampiyonadan ve ödül töreninden detay görüntüler

– Deniz Öztürk’ün açıklamaları

– Ayşıl Karasu’nun açıklamaları

– Şengül Öztürk’ün açıklamaları

Haber: Nevra UÇKAÇ – Kamera: Can ÇUBUKÇIOĞLU / İZMİR, (DHA) (FOTOĞRAFLI)

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