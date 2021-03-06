Lastik botları su alan 36 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp, yaklaşık 210 bin TL değerinde altın ve para alan A.Ö., Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yakalandı....