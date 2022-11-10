Lastiği patlayan kamyonun kasası devrildi

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, tomruk yüklü kamyon lastiğinin patlaması sonucu refüje girerken, kasası devrildi. Kamyon sürücüsü Erkan Yirmibeş, “Kamyonu orta refüje devirmek için çok uğraştım. Yola devrilseydi büyük kazalar olurdu” dedi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM yolu Sinirci köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Erkan Yirmibeş yönetimindeki 07 ANZ 016 plakalı tomruk yüklü kamyon, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje girdi. Bir süre refüjde ilerleyen kamyonun kasası devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Erkan Yirmibeş, “Lastik patlayınca kamyon kontrolden çıkarak orta refüjde bariyerlere kapıldı. Yol çok kalabalıktı. Kamyonu orta refüje devirmek için çok uğraştım ve devirdim. Yola devrilseydi çok kaza olurdu” dedi.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatılırken, yol güvenliği nedeniyle kamyonun sabah saatlerinde kaldırılacağı bildirildi. (DHA)

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