Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gümüşdere Ihlamur Vadisinde başlattığımız temizlik çalışmasını aralıksız sürdürüyoruz. Temizlik çalışmasının tamamlanmasıyla da larvasit ve ilaçlama çalışmalarına yoğunluk kazandırıp sinek ve sivrisinek oluşumunu önleyeceğiz” dedi.

Keçiören Belediyesi Fen İleri Müdürlüğü, Başkan Altınok’un talimatıyla başlattığı çalışmayla dere yatağında biriken çöp ve kum birikintilerini temizlemeye devam ediyor. Yıllardır ihmal edilen temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nin daha estetik bir görünüme kavuşması sağlanacak. Önümüzdeki günlerde başlatılacak olan larvasit ve ilaçlama çalışmalarıyla da sinek ve sivrisinek oluşumunun önüne geçilecek.

“KEÇİÖREN’E HİZMETKÂR OLDUK”

Başkan Turgut Altınok, daha yaşanabilir bir Keçiören için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, “Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için çalışıyoruz. Makamda oturmaya değil hizmetkâr olmaya geldik” dedi.

Altınok, Keçiören’de yeni projeleri hayata geçirmeye başladıklarını, ilçeye kazandıracakları her yeni eserin geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye’ye örnek olacağını vurgulayarak şunları söyledi:

“Gecekondu kenti olan bir Keçiören’i, modern bir Keçiören haline getirdik. İlçemizde ekonomik canlılığı artırmak için tarihi, kültürel ve insanlarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri eserler inşa ettik. Çocukken biz Keçiören’de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park’a veya Gençlik Parkı’na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören’e hizmetkâr olduk, ortaya koyduğumuz hizmetlerle ve eserlerle Keçiören’i gezilip görülecek ilçeler listesine soktuk.”