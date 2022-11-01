Laodikya’daki kazılarda şimdiye kadar 4 bin 500’ün üzerinde eser çıktı

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Geçmişi milattan önce 5 bin 500’e dayanan antik kent, Avrupalı seyyahlarca 17. yüzyılda keşfedildi. Yedi büyük kiliseden biri olarak Hristiyanların kutsal kitabı İncil’de ismi geçen antik kentteki ilk bilimsel kazı, 1961-1963’te yapıldı. 1990’lı yıllarda da yüzey araştırması gerçekleştirdi.

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında 2003 yılında başlatılan kazılar yıl boyunca sürüyor.

Laodikya’da yaklaşık 20 yıldır devam eden kazı ve restorasyonlar sonucunda kentte “Suriye” ve “Stadyum” caddeleri, sütunlarıyla ayağa kaldırıldı. Milattan sonra 494’te meydana gelen depremde yıkılan 1750 yıllık freskli traverten bloklar da gün yüzüne çıkarıldı.

Yine çalışmalarda 3 metre uzunluğunda 1906 yıllık Roma İmparatoru Marcus Ulpius Nerva Traianus’un (Trajan) heykeli ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen rahip başı heykeli de bulundu.

Ayrıca kentte 2200 yıl önce inşa edilmiş ve milattan sonra 5. yüzyıla kadar kullanılan Batı Tiyatrosu’nun restorasyonu tamamlanarak açıldı.

Geçmiş yıllarda toprak altından çıkartılan ve restorasyonu süren 2 bin yıllık Traian Çeşmesi’nin yıl sonuna kadar ayağa kaldırılması planlanıyor.

Yıllık 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan ve misafirlerini tarihi yolculuğa çıkaran antik kent, Anadolu Ajansı (AA) ekibince FPV dron ile kayda alındı.

Kazı başkanı Şimşek, geniş ve çekirdekten yetişen bir ekiple çalışma yürüttüklerini söyledi.

Aynı zamanda yaşayan bir arkeoloji parkı kurma çabasında olduklarını dile getiren Şimşek, “Bugün için artık Laodikya Antik Kenti hem ülkemizde hem de dünyada tanınan ve her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği, gezip gördüğü en önemli arkeolojik alanlardan birisi. Özellikle de 20 yıl içinde 4 bin 500’ün üzerinde eser ortaya çıkartıldı ve bunlar Denizli Hierapolis Arkeoloji Müzesi’ne teslim edildi. Gerçekte bugün antik kentten çıkarılan bu eserlerle bir müze rahat bir şekilde açabilecek durumda.” diye konuştu.

Şimşek, kentin batı tarafındaki “Asapos Nehri” diye adlandırdıkları Gümüşçay’da 170 metre uzunluğundaki Roma köprüsünün restorasyonunu tamamlamak istediklerini vurgulayarak, böylece ziyaretçilerin Efes Caddesi’ne geçmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Misafirleri Güney Hamam Kompleksi ve Anadolu’nun en büyük stadyumuna ulaştırma hedefinde olduklarını aktaran Şimşek, “Antik kenti gezilip görülecek alanlar olarak herkesin beğenisine sunma niyetindeyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen 20 yıl içinde kazılarla ilgili birçok bilimsel yayının ortaya çıktığını hatırlatan Şimşek, yine aynı süreçte yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek olduklarını sözlerine ekledi.