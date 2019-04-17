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17 Nisan 2019
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Dünyaca ünlü model Kylie Jenner, Kaliforniya'da düzenlenen Coechella Müzik Festivali'ne süper minisiyle damga vurdu.
Dünyaca ünlü model Kylie Jenner, Kaliforniya'da düzenlenen Coechella Müzik Festivali'ne süper minisiyle damga vurdu.
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Kylie Jenner Mini Eteği ile Damga Vurdu!

Editör Editör

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Dünyaca ünlü model Kylie Jenner, Kaliforniya’da düzenlenen Coechella Müzik Festivali’ne giydiği mini eteği ile damga vurdu.

Dünyanın en genç milyarderi ilan edilen Kylie Jenner, Türkiye’den de birçok ünlü ismin katıldığı Coachella Festivali‘nde cesur tercihiyle fırtınalar estirdi. Herkes Kylie Jenner Mini Eteği konuştu…

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Festivalde tercih ettiği krem tonlarında payetli kıyafetini, Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Kylie Jenner, hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçileri, süper minisiyle yürek toplatan güzel modeli ‘Coechella’nın Kraliçesi’ ilan etti.

Makyaj moğolunun kız kardeşi Kendall Jenner Cuma günü Kacey Musgraves’ın arkadaşı dostum Baldwin ile yakalanırken Jenner’ın en iyi arkadaşı Jordyn Woods, o gece Jaden Smith ile birlikte sahneye sürpriz bir görünüm kazandırdı.

Jordyn Woods, Jaden Smith
Mandatory Credit: Photo by Christopher Polk/REX/Shutterstock (10200063bh) Jaden Smith Coachella Valley Music and Arts Festival, Weekend 1, Day 1, Indio, USA – 12 Apr 2019
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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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