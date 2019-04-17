Kylie Jenner Mini Eteği ile Damga Vurdu!

Dünyaca ünlü model Kylie Jenner, Kaliforniya’da düzenlenen Coechella Müzik Festivali’ne giydiği mini eteği ile damga vurdu.



Dünyanın en genç milyarderi ilan edilen Kylie Jenner, Türkiye’den de birçok ünlü ismin katıldığı Coachella Festivali‘nde cesur tercihiyle fırtınalar estirdi. Herkes Kylie Jenner Mini Eteği konuştu…

Festivalde tercih ettiği krem tonlarında payetli kıyafetini, Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Kylie Jenner, hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçileri, süper minisiyle yürek toplatan güzel modeli ‘Coechella’nın Kraliçesi’ ilan etti.



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