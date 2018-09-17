KYK, yerleştirme sonuçlarını iki günde açıkladı

KYK, yurtlarda barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvurularını aldıktan iki gün sonra sonuçlarının açıkladığını belirterek, “İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak” diye uyardı.

KYK’dan yapılan açıklamada, yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerektiği belirtildi.

İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedelinin, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alacağı ifade edilen açıklamada, “Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor. İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise, bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor. Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak” denildi.

YURT HAKKI VE YURT KAYITLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Açıklamada, öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 19 Eylül saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki Yurt Kayıt İşlemleri linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmayacak. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet’e giriş yaparak Yurt Kayıt İşlemleri linkinden taahhütname onayı yapabilecekler. İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, 17 Eylül’den itibaren yurtlarda barınabilecek. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir Iban numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.”

‘BELGEYİ YURT MÜDÜRLÜKLERİNE TESLİM ETMELERİ GEREKİYOR’

“Başvuru esnasında özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurtta barınmaya başladığı tarihte ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilk üç yedek yerleştirme tarihi de açıklandı. Buna göre ilk yedek yerleştirme 20 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 24 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme de 27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle yurt başvurusu alınarak öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek.”

BAŞVURUSU İLERİ BİR TARİHTE ALINACAK OLANLAR

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrencilerin. Lisansüstü öğrenciler ve Türkiye’ye kendi imkânlarıyla gelen yabancı öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacağı belirtildi.

Öte yandan, kredi burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takibe alınacağı, il ve yurt müdürlüklerine ait adres ve telefon numaraları yurtkur.gsb.gov.tr adresinden öğrenileceği bildirildi.