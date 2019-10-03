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ÇANKAYA’YA YENİ PARKLAR GELİYOR
Editör
-
3 Ekim 2019
Alper Taşdelen: “İlçemizin en değerli arsalarını AVM yapmak yerine park yaparak halkımızın kullanımına sunuyoruz. Halkın parasının her bir kuruşunu namusumuz bilerek çalışmaya devam edeceğiz”
Öne Çıkan
Enerji dönüşümü için yılda 5.3-7 milyar dolar yatırım gerekli
Editör
-
3 Ekim 2019
Türkiye’de enerji dönüşümü konusunda çalışan düşünce kuruluşu SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, “Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı” başlıklı raporunda...
Ekonomi Haberleri
İSO Yönetim Kurulu’nda yeni görev dağılımı yapıldı
Editör
-
3 Ekim 2019
İstanbul Sanayi Odası (İso) Yönetim Kurulu’nda yeni görev dağılımı gerçekleştirildi.
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Dış Haberler
Meghan Markle, İngiliz gazetesini mahkemeye verdi
Editör
-
2 Ekim 2019
Prens Harry’nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, babasına yazdığı özel bir mektubu yayımladığı gerekçesiyle İngiltere’nin en çok okunan bulvar gazetelerinden Mail on...
Dış Haberler
KKTC’de 7 yaşındaki kız çocuğunu tacize 5 yıl hapis
Editör
-
2 Ekim 2019
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 7 yaşındaki kız çocuğununu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Ömür Emirsoylu, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Dış Haberler
İngiltere’ye bağlı Man Adası’nı sel vurdu
Editör
-
2 Ekim 2019
İngiltere’ye bağlı Man Adası’nda sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için helikopterlerle yardım çalışmaları devam ediyor.
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Politika Haberleri
Akşener’den ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü’ mesajı
Editör
-
3 Ekim 2019
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.
Politika Haberleri
Bakan Soylu kaymakamlarla bir araya geldi
Editör
-
2 Ekim 2019
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen, '5'inci Coğrafi Hizmet Bölgesi'nde Görevli Mülki İdare Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne katıldı.
Öne Çıkan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’50+1′ barajına ilişkin açıklama
Editör
-
2 Ekim 2019
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde 50+1 barajına ilişkin, "Mevcut durumu Meclise getiren biziz, şu anda mevcut durumu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük...
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Yeni tatlı üretti, patent başvurusu yaptı
Editör
-
3 Ekim 2019
Gaziantep'te tatlıcılık yapan Kenan Süzerer, son günlerde ilgi gören çikolatalı lokma tatlısı ve bölgeye has olan halka tatlıyı birleştirerek 'minder tatlısı' yaptı.
Kültür-Sanat Haberleri
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali
Editör
-
3 Ekim 2019
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 26 Ekim'de başlayacak 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin merakla beklenen ulusal kısa film ve belgesel yarışmalarının filmleri belli oldu.
Sağlık Haberleri
Çocuğunuz yemek yerken yoruluyor ise dikkat
Editör
-
3 Ekim 2019
Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, küçük yaşlardaki çocukların kalp sağlığının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
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Magazin Haberleri
Hülya Avşar tenis turnuvasında yoğun ilgi gördü
Editör
-
1 Ekim 2019
Tenis sporuna ilgisiyle bilinen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Bursa'da adına düzenlenen turnuvada gösteri maçı yaptı.
Magazin Haberleri
Yasak Elma 51’inci Bölümü ile FOX Tv’de
Editör
-
28 Eylül 2019
Ender, Sabri’nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim’e aklamaya çalışır. Yasak Elma 51'inci Bölümü ile FOX Tv'de
Magazin Haberleri
Simge Sağın öğrencilere konser ve nasihat verdi
Editör
-
25 Eylül 2019
Pop müzik sanatçısı Simge Sağın, dün gece verdiği konserle öğrencilerle buluştu. Sağın, kalbinin sesini dinlemediğinde hata yaptığını söyledi.
Magazin Haberleri
Madonna, sağlıklı yaşam detoksu için Antalya’ya geliyor
Editör
-
24 Eylül 2019
Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, New York Manhattan'daki evine Türk hamamı yapan şirketin davetlisi olarak ekim ayı sonunda Antalya'ya geliyor.
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Engelli basketbolculardan lisans ücreti istediler
Editör
-
3 Ekim 2019
Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde yeni sezon öncesi lige katılmama kararı veren Aydın Büyükşehir Belediyespor'da, alacaklarını tahsil edemeyen oyuncular...
Spor Gündemi ve Haberleri
Bursa’da ‘Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri’ heyecanı başlıyor
Editör
-
3 Ekim 2019
Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri
Spor Gündemi ve Haberleri
Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
Editör
-
3 Ekim 2019
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu eşleşmeleri, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimiyle belli oldu.
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Video Haber
Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı
Editör
-
3 Ekim 2019
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan Müşerref Çavuş'un (57), 2 yıl önce Çorlu'daki bir bayiden 'sıfır' diye, 82 bin TL'ye satın aldığı otomobilin tavanının 2 kez boyandığı ortaya çıktı.
Video Haber
Yenge ve görümce, ekmeklerini denizden çıkartıyor
Editör
-
2 Ekim 2019
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'te, Rabia Gökbelen (25) ve ağabeyinin eşi Dilek Gökbelen (35), fiber tekne ile denize açılarak, teknelerdeki...
Eğitim Haberleri
Mars’ta hayatı yazan öğrenciler ödüllerini Bakan Ziya Selçuk’un elinden aldı
Editör
-
2 Ekim 2019
Bilge Çocuk dergisinin uzay biliminin ve gezegenlerin geleceği hususunda bir bilincin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Türkiye genelindeki ortaokul öğrencilerine yönelik Milli Eğitim...
Güncel Haberler
Define ararken göçük altında kalan genç
Editör
-
1 Ekim 2019
Kayseri'de, arkadaşı Süha Enes Mert (22) ile birlikte define aramak için gittiği mağarada toprak kayması sonucu göçük altında kalan Yunus Ergin'in (22) yapılan çalışmalar...
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Öne Çıkan
Yerel Haberler
Yerel Haberler
ÇANKAYA’YA YENİ PARKLAR GELİYOR
Editör
-
3 Ekim 2019
Alper Taşdelen: “İlçemizin en değerli arsalarını AVM yapmak yerine park yaparak halkımızın kullanımına sunuyoruz. Halkın parasının her bir kuruşunu namusumuz bilerek çalışmaya devam edeceğiz”
Öne Çıkan
Enerji dönüşümü için yılda 5.3-7 milyar dolar yatırım gerekli
Editör
-
3 Ekim 2019
Türkiye’de enerji dönüşümü konusunda çalışan düşünce kuruluşu SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, “Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı” başlıklı raporunda...
Ekonomi Haberleri
İSO Yönetim Kurulu’nda yeni görev dağılımı yapıldı
Editör
-
3 Ekim 2019
İstanbul Sanayi Odası (İso) Yönetim Kurulu’nda yeni görev dağılımı gerçekleştirildi.
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