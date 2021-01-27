Kuzuları biberonla besliyorlardı, çalınan koyunlarından 60’ı bulundu

Hasan DÖNMEZ- Cengiz ÖZCAN/KONYA, (DHA)- KONYA’nın Hadim ilçesinde, 2 kardeşiyle küçükbaş yetiştiriciliği yapan Ali Sarıhan’ın (38) çalınan, çoğu gebe 124 koyunundan 60’ı, doğurduğu 36 kuzuyla bulundu. Hırsızlıkla ilgili 3 kişi, gözaltına alındı. Koyunları bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Sarıhan, “Jandarmanın bulduğu hayvanların bizim olduğunu görünce mutlu olduk, ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.

Hadim’in Eğiste Mahallesi’nde oturan Ali Sarıhan, kardeşleri Abdullah (36) ve Serdar Sarıhan (32) ile besicilik yaparak geçimlerini sağlıyor. Sarıhan ailesi, 8 Ocak’ta yakınlarına taziyeye gittiklerinde, mahallenin girişinde bulunan ağıldaki hayvanlarından 124 koyun çalındı. Hırsızlık şüphelileri, kamyona yükleyemediği 8 koyunu da bıçakla keserek, öldürdü. Ağılda sadece 30 kuzu kaldı. Anne sütü gereken dönemde koyunları çalınan Sarıhan kardeşler ise kuzuları biberonla süt vererek beslemeye başladı. Sütle beslemekte güçlük çeken kardeşler, kuzulardan bazılarını koyunları olan yakınlarına verdi.

60 KOYUN, KUZULARIYLA BULUNDU

Hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ile Hadim Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karatay ilçesindeki farklı mahallelerdeki 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çalınan koyunlarında 60’ı, yeni doğan 36 kuzuyla birlikte bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, koyunları 700- 800 TL’ye farklı kişilere sattıkları belirlendi. Jandarma diğer koyunlarında bulunması için çalışmasını sürdürüyor.

‘KOYUNLARI GÖRÜNCE NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK’

Koyunları bulunduğu için mutlu olduğunu dile getiren Ali Sarıhan, ”Koyunlarımız bulunduğu için çok mutlu olduk. Jandarmaya çok teşekkür ediyoruz. Gecelerini gündüze katıp hayvanlarımızı buldu. Şüphelilerin en büyük ceza alacaklarına inanıyorum. Jandarmanın bulduğu hayvanların bizim olduğunu görünce mutlu olduk, ne yapacağımızı şaşırdık. Elimizde doğup, büyüyen hayvanlar. Görünce hemen tanıdım. Artık burada kardeşlerimle birlikte adeta nöbet tutuyoruz. Saat başı gelip kontrol ediyoruz” diye konuştu.

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