Kuzeyboru’da Mehmet Nuri Bedestenlioğlu dönemi başladı

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Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)- Misli.com Sultanlar Ligi’nin Aksaray ekibi Kuzeyboru’da ikinci yarı öncesinde başantrenörlük görevine Mehmet Nuri Bedestenlioğlu getirildi.

Başantrenör Mehmet Kamil Söz ve yardımcıları ile karşılıklı anlaşarak yolları ayıran Kuzeyboru, başantrenörlük görevine Mehmet Nuri Bedestenlioğlu’nu getirdi. Bedestenlioğlu’nun kariyerinde 1 Sultanlar Ligi şampiyonluğu ve 3 lig üçüncülüğü, Challenge Cup (Kadınlar) da 2 kez üçüncülüğü, Türkiye Kupası’nda şampiyonluğu, Voleybol Kadınlar 1. Lig’de 2 kez şampiyonluk ve Balkan Kupası şampiyonluğu bulunuyor. (DHA)

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