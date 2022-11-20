Kuzeyboru – Sigorta Shop :3-1

- Reklam -

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA)

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

KUZEYBORU :Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Sabriye Dikmen, Ceren Önal, Nursevil Aydınlar)

SİGORTA SHOP: Van de Vyver, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan (Burcu Şentürk, Ayça Cebioğlu)

SETLER: 27-25, 29-31, 25-21, 25-19

SÜRE: 132 dakika (32, 39, 32, 29)

- Reklam -

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 6’ıncı hafta maçında Aksaray ekibi Kuzeyboru, Sigorta Shop’u 3-1 mağlup etti. Maç arasında Kuzeyboru takımı basın sorumlusu Onur Öztürk, kız arkadaşı Dilan Doğan’a sürpriz evlenme teklifi yaptı. Taraftarlar genç çifti alkışlayarak bu mutlu günde onları yalnız bırakmadı.

(FOTOĞRAFLI)