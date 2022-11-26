Kuzeyboru – Fenerbahçe Opet: 3-2

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Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA)

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Zeki Bocutçu, Gürhan Gül

KUZEYBORU: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Polina, Ceren Önal, Nursevil Aydınlar)

FENERBAHÇE OPET: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Lazareva, Ergül Avcı, Meliha Diken (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal)

SETLER: 27-29, 25-18, 20-25, 25-23, 19-17

SÜRE: 144 dakika (37, 23, 32, 29, 23)

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Misli.com Sultanlar Ligi’nin 8’inci hafta maçında Aksaray ekibi Kuzeyboru, Fenerbahçe Opet’i 3-2 mağlup etti.

Maç sonu açıklamada bulunan Kuzeyboru Başantenörü Kamil Söz, ”Muhteşem bir sonuç sanki maçta kendim oynamaş gibi soluk soluğa kaldım. Oyuncularımızı ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu maç bizim lige bakış açımızı değiştirdi.Sahada böyle bir takıma karşı kazanmak ve dünya starlarının olduğu bir takımı muhteşem bir sonuçla aldık. Bu maç bizim önümüzü daha da açacak” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)