Son dakika bilgilerine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkisinde meydana gelen kaza büyük bir faciaya yol açtı. 7 aracın karıştığı korkunç kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 54 kişi de yaralandı.

Olay yerine hemen sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara yolundaki kazaya ilişkin Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trajik trafik kazasıyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Aşırı sis nedeniyle meydana gelen kazada 11 vatandaşın hayatını kaybettiği, 7'si ağır 57 vatandaşın ise yaralandığı bilgisini paylaşan Bakan Tunç, sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyuruda bulundu:

"Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkiinde 11 vatandaşımızın vefat ettiği, 7’si ağır 57 vatandaşımızın yaralandığı aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Bakan Tunç, yaşanan elim kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını ve bu kapsamda bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde üç Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini belirtti. Soruşturmanın detaylarıyla ilgili kamuoyuna bilgi verileceği ifade edildi. Trafik kazasının ardından Adalet Bakanlığı'nın etkin bir şekilde soruşturma sürecini yöneteceği vurgulandı.