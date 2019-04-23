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23 Nisan 2019
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Ekonomi Haberleri

Kuzey Kıbrıs Turkcell bir günlüğüne çocuklara emanet edildi

Editör Editör

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Turkcell’de sembolik olarak gerçekleştirilen makam devir tesliminde ‘Genel Müdürlük’ koltuğu Şehit Ertuğrul İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ecrin Yavuz’a teslim edildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, “Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Şehit Ertuğrul İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencilerini ağırladık. Kuzey Kıbrıs Turkcell Finans’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Laçinler, yöneticileri, çalışanları ve marka temsilcilerinden Fikriye emocan tarafından bina girişinde karşılanan çocuklar, Kuzey Kıbrıs Turkcell’de çalışanlarla vakit geçirip yeni deneyimler yaşama şansı buldular. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’de sembolik olarak gerçekleştirilen makam devir tesliminde ‘Genel Müdürlük’ koltuğu Şehit Ertuğrul İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Ecrin Yavuz’a teslim edildi. Sembolik olarak makamı devralan Ecrin Yavuz’a Turkcell’den beklentileri ve ileride Turkcell’de neler yapmak istedikleri soruldu” ifadelerine yer verildi.

FİKİR TOPLANTISINDA MÜHENDİSLERLE SOHBET ETTİLER

Ecrin Yavuz, Kuzey Kıbrıs Turkcell yönetim kadrosu ile ilk toplantısını yapıp yöneticilerden bilgiler aldı. Ecrin Yavuz,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ‘Tüm çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım” dedi. Yönetim kadrosu toplantı yaparken diğer yandan da misafir çocuklardan oluşan inovasyon proje ekipleri yeni ürünlerin ve hizmetlerin tartışıldığı bir fikir toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantıda; akıllı ev sistemleri, cihazların pil ömrünün ve hafıza kapasitelerinin daha fazla nasıl uzatılabileceği konusunda fikirler tartışılırken Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, teknolojinin yardımıyla ve sosyal sorumluluk bilinciyle çocuklar için neler yapabileceği konusunda önerilerde bulunuldu. Fikir toplantısının ardından çocuklar, Teknik Operasyonlar bölümündeki mühendisler ile sohbet ederek bilgisayarda çalışmalar yapıldı.

ÇAĞRI MERKEZİNDEN ÇOCUKLARIN SESİ YÜKSELDİ

Şehit Ertuğrul İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencilerinden bir grup ise Turkcell Çağrı Merkezi’nde telefonun başına geçtiler. Müşteriler bu sürpriz karşısında mutluluklarını dile getirip çocuklara teşekkürlerini dile getirdiler. Çağrılara cevap verip 23 Nisan mesajlarını aktaran minikler şunları söyledi:

“Nisa Deliyusein, “Bugün, Turkcell Çağrı Merkez’inde çalışan ablamın yanında size bir mesaj iletmek istiyorum. 23 Nisan’da bütün sevdikleriniz ile birlikte olun. Sizin de içinizde bir çocuk var, bunu unutmayın! 23 Nisan’ı çok güzel geçirin”

“Özgür Bilinç, “23 Nisan’ı aileniz ile birlikte geçirip çocuklarınız ile oyunlar oynayın”

“Deren Menekşe, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası dolayısıyla lütfen tanıdığınız tüm çocuklar ile vakit geçirin, onlar ile oynayın ve onları sevin.”

DOĞAYA ÇOCUKLAR ADINA BİR ARMAĞAN

Yoğun bir günün ardından çocuklar, yöneticiler ve çalışanlar ile birlikte Turkcell binasının terasında bulunan kafeteryada oyunlar oynayıp dinlendi. Etkinlik kapsamında Turkcell ailesi her bir çocuğun adına kktcfidan.com’dan fidan bağışı gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Turkcell yöneticileri ve çalışanları tarafından çocuklara e-fidan sertifikaları ile günün anısına hediyeler takdim edildi. Etkinlik sonunda konuşan Şehit Ertuğrul İlkokulu Müdür Muavini Övsün Akkor, “Kuzey Kıbrıs Turkcell’e bu güzel ve anlamlı etkinlik için çok teşekkür ederiz. Bu etkinlik çocuklarımız için yeni deneyimler kazandıkları hoş bir sürpriz oldu. Ömür boyu bu özel günü hatırlayacaklarından eminim’’ diye konuştu.

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