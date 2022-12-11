Kuzey Ege sahillerinde ‘lodos fırtınası’ ve ‘sağanak’

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Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit Körfezi’nde lodos fırtınası ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kuzey Ege sahillerinde sabah saatlerinden itibaren lodos fırtınası ve sağanak etkili oldu. Hızı saatte 83 kilometreyi aşan lodos fırtınası ve sağanak nedeniyle Balıkesir’in Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde deniz ve kara ulaşımında aksaklıklar meydana geldi. Fırtına uyarısının ardından Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Lesvos Adası Midilli kentine yapılan feribot seferlerinin bugün yapılması planlanan Midilli dönüşü ise dün yapıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı gemiler Edremit Körfezi’ne ve Sarımsaklı açıklarına sığındı. Kentte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın dalı kırıldı. Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, saat 14.00’e kadar Kazdağları’nda metrekareye 76, Altınoluk’ta 26, Edremit’te 11, Havran’da 8.7, Ayvalık’ta ise 5.5 kilogram yağışın düştüğü bildirildi. Yağışın yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı belirtilirken, hava sıcaklığının gündüz 15-18, akşam ise 13-14 derece olacağı ifade edildi. (DHA)

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