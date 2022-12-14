Kuzenini öldüren sanık için müebbet talebi

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Özkan ARSLAN-Tuğba SIR/ ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, Özgür Taylan Doğan’ın, kuzeni Şükrü Kerekli’yi öldürüp, yol kenarına attığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Şükrü Kerekli, 22 Mart’ta, Altındağ ilçesi Ulucanlar Caddesi’nde, yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Kerekli’yi öldürdüğü tespit edilen kuzeni Özgür Taylan Doğan, Afyonkarahisar’da polis tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Doğan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Savcılık, soruşturma sonunda Doğan hakkında, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘yağma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

Ankara 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde savunmasını yapan sanık Özgür Taylan Doğan, “Birlikte büyüdük. Aramızda hiçbir sorun yoktu. Olay günü annesinin evinde birlikte otururken, Allah’a küfretti. Ben etmemesini söylememe rağmen buna devam etti. Sonra beni kaldığım otele bırakmasını istedim. Yolda giderken üzerimdeki bıçakla öldürdüm” demişti.

Bugün görülen celsede tanıklar dinlendikten sonra savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, dosya kapsamında cinayeti tasarlayarak işlediği konusunda bir delil bulunmadığı gerekçesiyle sanığın ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanığın cinayetten sonra maktule ait arabayı almasının kaçma maksatlı olduğunu bu nedenle suçun ‘yağma’ değil ‘nitelikli hırsızlık’ suçunu oluşturduğunu belirterek, bu suç yönünde de 4 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanık avukatının savunma için süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi. (DHA)

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