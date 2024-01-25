Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Güneş Mahallesi 6045 Sokak'taki boş arazide meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan 3 çocuk babası Yusuf Altun ile kuzeni Tahsin Altun, aralarındaki borç anlaşmazlığını konuşmak için bir araya geldi. İkili arasında tartışma çıktı, bu sırada Tahsin Altun, tabancayla Yusuf Altun'un göğsüne ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Yusuf Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Yusuf Altun'un ağabeyi Recep Altun (45), kardeşinin ölüm haberiyle fenalaştı. Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçan şüpheli bir süre sonra Meydan Polis Merkezi'ne gidip, teslim oldu.

'TOPLANAN PARAYI FOREX'TE HARCAMIŞ'

Tahsin Altun, polisteki ifadesinde, kuzeni Yusuf Altun'un inşaat işleri ile uğraştığını, alım-satım yaptığını, bunun için oluşturulan para havuzuna birçok kişinin para verdiğini söyledi. Havuzda 40 milyon lira toplandığını aktaran Altun, alacaklılardan bazılarının kendisine gelerek, 'Kuzenin paramızı vermiyor, işin içinde sen de varsın. Paramızı sen ödeyeceksin' dediğini söyledi. Benim de kuzenimden 8 milyon lira alacağım vardı. Olay gecesi kuzenime 'Paramızı ver' dediğimde, 'Size para, mara yok' karşılığını verdi. Bunun üzerine tabancayla ateş ettim. Toplanan parayı Forex'te harcamış" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Altun, tutuklandı.