Kuyuya düşen tavuğu itfaiye ekibi kurtardı

Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, su kuyusuna düşen ve ölmemesi için yem atılarak beslenen tavuğu, 10 metre derinliğe inen itfaiye eri kurtarıp sahibine teslim etti.

Gümüşlük Mahallesi’nde yaşayan Muhammet Tabak’ın beslediği tavuklarından birisi, dün öğle saatlerinde, Adnan Menderes Caddesi’ndeki bir su kuyusuna düştü. Tabak, dibinde bir miktar su bulunan kuyuya düşen tavuğunu kendi imkanları ile kurtaramadı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istedi. Tabak, bir yandan da tavuğun, ölmemesi için kuyuya yem atarak beslenmesini sağladı. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye eri, merdiven ve halat yardımıyla 10 metre derinliğindeki kuyuya inerek tavuğu bulunduğu yerden aldı. Bir çuvalın içine konulan tavuk, halat yardımıyla kuyudan yukarıya çekilerek kurtarılarak sahibine teslim edildi. Tavuğunun kurtarılmasına çok sevinen Muhammet Tabak, “İtfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyorum. ‘Tavuk da kurtarılır mı?’ diyen olabilir. ‘Evet kurtarılır’, sonuçta o da bir can taşıyor” dedi.

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