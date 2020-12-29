Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

Başkent Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tankut Akay, varisin her 3 kadından ve 5 erkekten 1'inde görüldüğünü söyleyerek, "Ülkemizde şu anda 10 ila 15 milyon kadar varis hastası mevcut. Özellikle kılcal damarlar kadın hastalarda kozmetik sebeple daha çok şikâyet yaratıyor" dedi.