Kuyumcuyu soymaya kalkıştığı anlar kamerada

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, kuyumcuya soygun girişiminde bulunan M.B., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, tutuklandı. Soygun girişimi ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 3 Aralık Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Çarşı Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Suratında tıbbi maske ve şapka olan bir şüpheli, müşteri gibi kuyumcuya girdi. Yüzük baktığını söyleyen şüpheli, çeşit bakmak için oyalanmaya başladı. Daha sonra belindeki silahı gösteren şüpheli, reyondaki altınları istedi. O sırada panikleyen satış görevlisi ise bağırmaya başladı. Panikleyen şüpheli de sus işareti yaparak kadını susturmaya çalıştı. Daha da panikleyen şüpheli, hızla kuyumcudan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgede ve kuyumcuda inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Öte yandan, şüphelinin soygun girişimi anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YAKALANIP, TUTUKLANDI

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin M.B. isimli kişi olduğu tespit edildi. İnşaat işçisi olduğu öğrenilen M.B., Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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