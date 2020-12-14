Kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheliler, esnafın tepkisinden korkup, kaçtı

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesinde kuyumcu dükkanına gelen 4 şüpheli, kepenkleri otomobile bağladıkları halatla çekip, camı kırarak iş yerine girmeye çalıştı. Durumu fark eden esnafın tepki göstermesi üzerine şüpheliler kaçtı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Hisar Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi’nde Hamit Önder’in kuyumcu dükkanında meydana geldi. Otomobille kuyumcuya gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen 4 kişi, iş yerinin kepenklerini halatla çekip açtıktan sonra camı kırdı. İçeri girmeye çalışan şüphelileri gören esnaf, tepki verdi. Esnafın bağırışlarını ve tepkisini duyan 4 şüpheli, otomobile binip, kaçtı. Esnafın ihbarı üzerine olay yerine Domaniç Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, dükkanda inceleme yapıp, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

‘BEN BAĞIRINCA KAÇTILAR’

Şüphelileri gören esnaf Hayrettin Bozdemir, “Ben içeride dükkanımdayken arabanın buraya geldiğini gördüm. Kepenkleri kancalı demire taktıktan sonra arabanın arkasındaki kurulu çeki halatı düzeneğiyle kepenkleri patlattılar. Cama çekiçle vurmaya başladılar. Ben dükkandan bağırınca arabaya binip kaçtılar. Araç plakasızdı ve 4 kişilerdi. Silah çektiler biz de yanlarına gidemedik ama tepki gösterince kaçtılar” dedi.

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