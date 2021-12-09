Kuyumcuda sahte altın dolandırıcılığı kamerada

Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)- BAKIRKÖY ‘de bir alışveriş merkezinde bulunan kuyumcuya müşteri olarak giden S.Y. isimli kadın, sahte altın zincir verdiği kuyumcuyu 6 bin 400 lira dolandırdı. Şüpheli kadının dolandırıcılık anları kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Bakırköy’de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. 3 Aralık Cuma saat 18.00’da bir kadın alışveriş merkezindeki kuyumcuya geldi. Yanında bir altın zincir olduğunu ve bozdurmak istediğini söyledi. Kuyumcu tarafından 6 bin 400 lira karşılığında zinciri kuyumcuya sattı. Bir süre sonra kuyumcu kadının verdiği zinciri incelediğinde altının sahte olduğunu anladı. Dolandırıldığını anlayan iş yeri sahibi olayı polis ekiplerine haber verdi. Polis işyerinin güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu dolandırıcılık olayını S.Y. (37) isimli kadının gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekiplerce yapılan yakalama çalışmaların devamında 7 Aralık Salı günü yine aynı ilçede bulunan başka bir alışveriş merkezinde yine aynı yöntemle sahte altın satışı yaptığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli S.Y.’ye yönelik yapılan soruşturmada “Dolandırıcılık” suçu başta olmak üzere 18 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Şüphelinin dolandırıcılık anları ise kameraya yansıdı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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