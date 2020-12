Kuyumcu oğlu gözleri önünde öldürülen anne: Ciğerim yandı

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR’da dün sabah annesiyle beraber açtığı kuyumcuda, altınları çalmak için içeri giren kar maskeli 2 kişinin pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldürdüğü Sinan Yoldaş’ın (21) annesi Zahide Yoldaş, yaşadığı dehşet anlarını Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı. Oğlu vurulduktan sonra soygunculara sopayla müdahale eden Yoldaş, oğlunun 15 gün önce askerden geldiğini belirterek, “Oğluma ateş ettiler. Ben geldim, birisi benim üzerime yürüdü. Silahı aldım, elime vurdu. Kaçıp gittiler. Oğlumun katilini getirsinler. O da benim oğlum gibi olsun. Oğlumun ciğerini orada gördüm ben. O benim ciğerimi yaktıysa onun annesinin de ciğeri yansın” dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde 5 Nisan Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Annesi Zahide Yoldaş’la birlikte iş yerini açan Sinan Yoldaş (21) vitrine altınları yerleştirmeye başladı. Bu sırada kuyumcuya gelen kar maskeli silahlı 2 kişi, pompalı tüfekle ateş ederek, Yoldaş’ı göğsünden vurdu. Yoldaş, yere yığılırken soygunculardan biri, tezgahın arkasına geçti. Bu sırada Yoldaş’ın annesi, sopayla karşı koyarak pompalı tüfeği soyguncunun elinden aldı. Yoldaş’ın annesinin karşı koymaya devam etmesi üzerine soyguncular altınları alamadan kaçtı. Yoldaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sinan Yoldaş’ın 15 gün önce askerden geldiği ve babasına ait kuyumcuda çalışarak evlilik hazırlıkları yaptığı ortaya çıktı.

‘O BENİM CİĞERİMİ YAKTIYSA ONUN ANNESİNİN DE CİĞERİ YANSIN’

Yaşadığı dehşet anlarını DHA muhabirine anlatan Zahide Yoldaş, sabah oğluyla beraber kuyumcuyu açtıklarını ifade ederek, “Eşim o sırada bankaya gitti. Gelenler iki kişiydi. Hemen dükkana saldırdılar. Oğluma ateş ettiler. Ben geldim, birisi üzerime yürüdü. Silahı aldım, elime vurdu. Oğlumu öyle gördüm, sonrasını görmedim başka. Onlar kaçtı gitti. Oğlumun katilini getirsinler. O da benim oğlum gibi olsun. Oğlumun ciğerini orada gördüm ben. O da öyle olsun. O benim ciğerimi yaktıysa onun annesinin de ciğeri yansın. Başka bir şey söylemiyorum” diye konuştu.

‘KÜÇÜK OĞLUMUN GELMEYECEĞİNİ BİLSEYDİM BANKAYA GİTMEZDİM’

Baba Mehmet Yoldaş ise normalde kuyumcuyu 4 kişi açtıklarını ama o gün bankaya gitmesi gerektiği için eşini ve oğlunu kuyumcuya bıraktığını söyledi. Diğer oğlunun da görüntülü dersi olduğunu için dükkana gelmediğinden haberi olmadığını anlatan Yoldaş, “Haberim olsaydı eğer bankaya gitmezdim. Ben ‘bankadan gelene kadar 3 kişi yeterli olur’ diye düşündüm. Zaten banka işi yarım saat sürüyor. Annesiyle büyük oğlumu dükkanın kapısına bıraktım. Onlar kepengi açtılar, ben gittim. Gittikten sonra 09.15 sıralarında küçük oğlum telefon açtı. ‘Baba çabuk gel’ dedi. Ben de o sırada apar topar kalktım geldim. Kuzenim telefon açtı ‘hastanenin aciline gel’ dedi. Gittim, olan olmuştu” ifadelerini kullandı.

‘İÇİM YANIYOR, TEMENNİM DÜŞMANIMIN BAŞINA GELMESİN’

Bu konunun geçiştirilmemesi gerektiğini de vurgulayan Yoldaş, şunları söyledi:

“Biz dürüst, namuslu ve şerefli bir esnafız. Devlet tarafından her şeyimiz bellidir. Kendimizi anlatmamıza gerek yok. Yetkililerden ricam, bu işin üstünde dursunlar, bu işi çözsünler. Failleri kimse yakalansın. Cezalarını da versinler bunların. Biz burada mağdur durumda olmayalım. Bize de yazık. Bir can, ne demek. Eğer onlara bir can az geliyorsa bir de onların canından gitsin bakalım az geliyor mu? İçim yanıyor bir baba olarak. Temennim düşmanımın başına gelmesin”. Kuyumcu Sinan Yoldaş’ı öldürüp kaçan 2 kişinin yakalanması için güvenlik ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

FOTOĞRAFLI