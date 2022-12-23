Kuyumcu dükkanında nefes kesen soygun tatbikatı

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)- BOLU’da, İl Emniyet Müdürlüğü’nün tüm ekipleriyle ‘Panter A’ adıyla kuyumcu dükkanında düzenlenen soygun tatbikatı, gerçek olay yerini aratmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, bağlı tüm ekiplerin katılımıyla ‘Panter A’ adıyla soygun tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği Büyük Camii Mahallesi’ndeki kuyumcu dükkanı, 2 kişi tarafından soyuldu; kuyumcu da silahla vurulup yaralandı. Soyguncular, sürücünün içinde beklediği otomobile binip kaçtı. İhbar üzerine uzun namlulu tüfekli ve çelik yelekli polisler, olay yerine geldi. Bu sırada diğer ekiplere, şüphelilerin beyaz otomobille kaçtığı ve içinde 3 kişinin bulunduğu bilgisi verildi. Ekipler, kontrollü olarak kuyumcu dükkanına girerken, telsiz anonsuyla silahlı 3 kişinin kaçtıkları güzergahta önlem alınması istendi. Tatbikata katılan sağlık görevlileri, sözde yaralı kuyumcuya müdahale ederken, çevrede de güvenlik önlemi alındı. Telsizden, polislere, araca müdahale ederken can güvenliklerini almaları yönünde uyarılar yapıldı. Güzergahtaki 2 noktada polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan soyguncular, D-100 yolundan kaçtı. Soyguncuların olduğu otomobil, Gölköy kavşağı mevkisinde yakalandı. Sözde soyguncular, silahlı ve çelik yelekli polisler tarafından araçtan indirilip, gözaltına alındı. Çevredekilerin ilgiyle izlediği tatbikatın gerçeğini aratmadığı belirtildi. (DHA)

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