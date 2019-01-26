Adana’da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı davasında 5 ayrı suçtan 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanıp, perşembe günkü duruşmada yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ile Ali Alagöz, savcının itirazı üzerine dün akşam yeniden tutuklandı.

Perşembe günü 4’üncü adana Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3’üncü mahkemesinde 45 sanıktan, tutuklu yargılanan Alparslan Kuytul, Ali Alagöz ve Veysel Dörtgöz’ün yurt dışı yasağı ve adli denetim koşuluyla tahliyelerine karar verildi. mahkeme savcısının tahliyelere ait bir üst mahkemeye itirazda bulunması üzerine Kuytul ve Alagöz hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Kuytul ve Alagöz, dün akşam tekrar tutuklandı.

YAKLAŞIK BİR YILDIR CEZAEVİNDEYDİ

Furkan eğitim ve hizmet Vakfı’na yönelik 30 Ocak 2018 tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alınan Kuytul, 9 Şubat 2018 tarihinde tutuklanmış, hakkında, ‘suç işlemek amacıyla teşkilat kurma, yönetme’, ‘özel belgede sahtecilik’, ‘dini inanç ve hislerin istismarı suretiyle dolandırıcılık’, ‘kamu kurum ve kuruluşları ve aynı tüzel benliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ‘mal varlığı kıymetlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ suçlarından 3 seneden 21 seneye kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Kuytul, tahliye edilmesinden tam bigün sonra tekrar tutuklandı.